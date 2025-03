Salaün adroit face aux Warriors, Coulibaly et Sarr dans le dur

Outre la très belle performance de Zaccharie Risacher, huit Français étaient sur une feuille de match en NBA ce lundi 3 mars.

A domicile face aux Warriors, Moussa Diabaté n’a joué que 2 minutes quand Tidjane Salaün a lui passé 15 minutes sur le parquet lors de la rencontre. Une fois n’est pas coutume, le rookie a été très adroit (3/3 aux tirs, tous à 3-points), ce qui lui a permis de marquer 10 points (également 1/3 aux lancers francs) en plus de ses 2 rebonds. Mais pour son retour dans sa ville de Charlotte, Stephen Curry (21 points à 6/14 et 10 passes décisives) a guidé Golden State vers un 33e succès (101-119).

Who picked Tidjane Salaün on #SuperTreyDay? 🙋‍♂️ 3/3 from DEEP in the 1Q @FanDuel 😅 pic.twitter.com/pbjz6N7esC — NBA Fantasy (@NBAFantasy) March 4, 2025

Après sa belle performance face à ces mêmes Warriors, Guerschon Yabusele n’a pas pu guider ses Sixers à la victoire face à Portland (102-119). L’ailier-fort s’est contenté de 9 points à 3/5 (dont 2/4 à 3-points), 3 rebonds et 3 passes décisives en 35 minutes. Privé de Paul George en plus de Joel Embiid, avec un Tyrese Maxey en difficulté (5 points à 2/13 et 6 passes décisive), Philadelphie a livré une bien triste deuxième mi-temps devant ses fans. Les Trail Blazers ont même pu faire entrer Sidy Cissoko et Rayan Rupert une minute.

4/18 aux tirs pour le duo Coulibaly – Sarr

La soirée n’a pas non plus été fastueuse pour Washington D.C. Il faut dire que le duo français Bilal Coulibaly (3 points à 1/6, 3 rebonds et 0 passe en 33 minutes) – Alexandre Sarr (9 points à 3/12, 4 rebonds et 3 passes en 25 minutes) est toujours en manque cruel d’adresse. Les Wizards se sont inclinés à Miami sur le score de 106 à 90.

Alex Sarr vs Miami 9 points

4 rebounds

3 assists

3/12 FG Thoughts? pic.twitter.com/zAuz7OkclJ — Alex Sarr Muse (@AlexSarrMuse) March 4, 2025

Enfin, Ousmane Dieng n’a pas joué face à Houston, malgré sa belle performance la veille à San Antonio. OKC s’est imposé 137-128 face aux Rockets avec 51 points de Shai Gilgeous-Alexander.