Stéphane Éberlin prolonge à Caen, Kentan Facey devrait suivre

Arrivé à Caen lors de l’été 2022, Stéphane Éberlin (49 ans) a rempli tous ses objectifs avec le CBC : ramener le club normand en Pro B, ce qui a été fait l’année dernière, puis décrocher un maintien facile, ce qui est officiellement validé depuis le début du mois. 13e du championnat, Caen peut même toujours rêver des play-in.

Puisque l’on ne change pas une recette qui fonctionne, le CBC a pris la décision de prolonger son entraîneur pour la saison 2025/26.

✍️🤝 𝗦𝘁𝗲́𝗽𝗵𝗮𝗻𝗲 𝗘́𝗯𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 au CBC en 2025-26. Le club est ravi de vous annoncer la prolongation du contrat du coach Stéphane Éberlin, pour une quatrième saison au CBC ! 👉 https://t.co/UkcrHNJBq5 pic.twitter.com/rnKqXxWesm — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) April 23, 2025

Une décision motivée par de plus grands aspects qu’une simple notion de récompense, si l’on en croit le président Loïc Adriaenssens, interrogé par Ouest France. « Un entraîneur peut faire une très belle saison et ne pas être l’homme du prochain défi. La question que l’on se pose, c’est “est-ce que cet entraîneur peut encore progresser et faire progresser l’équipe, être à l’écoute, dans le partage”. Stéphane évolue, avance, on est capable d’écrire la prochaine page ensemble. »

Objectif playoffs en 2025/26

Habitué pendant 15 ans à composer avec des bouts de ficelle au BC Souffelweyersheim, où il a pourtant accompli des miracles (de la NM2 à la finale de la Leaders Cup Pro B), le premier entraîneur de l’Alliance Sport Alsace se plait dans le Calvados, où il jouit de moyens et d’infrastructures sans commune mesure avec ce qu’il connaissait auparavant. « Je m’éclate ici », a-t-il glissé à Ouest France. « Et je suis super content de pouvoir poursuivre mon travail et de faire partie de cette histoire. »

Toujours avec Facey ?

Ainsi, pour la première fois de sa carrière, le natif d’Illfurth sera la saison prochaine aux manettes d’une équipe qui visera officiellement les playoffs de Pro B. Il pourra compter sur une ossature déjà sous contrat (Pierre Hannequin – Marc-Eddy Norelia – Mounir Bernaoui), tandis que son leader statistique Kentan Facey (2,06 m, 31 ans) devrait rempiler.

Auteur du plus gros carton de la saison lors de la première journée du championnat contre Poitiers (41 points et 16 rebonds pour 47 d’évaluation), l’intérieur jamaïcain est en passe de prolonger selon Ouest France. Passé par Blois, Saint-Vallier et Poitiers ces trois dernières années, ce serait la première fois depuis… Souffel, sous l’ère Eberlin (2019/21), qu’il reste deux saisons de suite dans le même club. Il tourne à 12,2 points à 55%, 5,9 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne.