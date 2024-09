Pour le retour de Caen en Pro B, Kentan Facey a livré « le match d’une vie »

Une première victoire, pour un retour en Pro B cinq ans plus tard, c’est forcément marquant. Mais les supporters caennais devraient longtemps garder en mémoire cette soirée du vendredi 13 septembre, grâce à un homme, Kentan Facey. En plus de sa performance majuscule du soir (41 points à 15/21 aux tirs et 16 rebonds pour 47 d’évaluation), l’intérieur jamaïcain a réussi à l’habiller d’un caractère décisif pour être le héros de la victoire contre Poitiers (95-91, a.p.).

« Je sais qu’il a beaucoup de qualités »

Si la barre des 40 points inscrits dans un match a été franchie par plusieurs joueurs en Pro B ces deux dernières saisons (Tray Buchanan, Tom Digbeu ou encore Tray Boyd III), cela n’est jamais arrivé dès la première journée. Alors que les équipes peuvent encore être en période de rodage lors des premières joutes, Kentan Facey (2,06 m, 31 ans) a été plus qu’à l’heure de son premier rendez-vous officielle avec sa nouvelle formation, le Caen BC.

Mais c’est peut-être car Kentan Facey a retrouvé certains éléments familiers. D’abord un adversaire, Poitiers, qu’il connaît bien pour y avoir évoluer la saison dernière. Et surtout son nouvel entraîneur, Stéphane Éberlin, côtoyé lors de ses deux premières années en France, à Souffelweyersheim (2019-2021). « Je sais qu’il a beaucoup de qualités mais par moments il réfléchit trop. Ce soir (vendredi), il n’a pas trop réfléchi, il a pris ses tirs et il les a mis », analysait le technicien caennais auprès de Ouest-France.

Son meilleur match en carrière, hormis « ceux avec ses frères »

Profitant des atermoiements de son ancien coéquipier Luka Rupnik sur la ligne des lancers francs, Kentan Facey a ainsi pu arracher la prolongation pour le CBC (84-84). Avant de parachever son chantier en prolongation en ajoutant 8 points de plus, afin de dépasser la barre symbolique des 40 et d’effacer des tablettes sa précédente meilleure marque (36), établie avec Saint-Vallier en mai 2023. « Hormis les matches avec mes frères à la maison, je pense que c’était mon meilleur match », confiait l’intéressé sur le ton de la blague à Ouest-France.

Autre preuve de son incandescence du soir : sa réussite extérieure (5/6 à 3-points), pour celui qui n’en avait jamais mis plus de 2 dans un match auparavant. « On sait que lorsque des joueurs retrouvent leur ancien club, il y a parfois des performances qui sortent de l’au-delà », soulignait son ancien entraîneur Andy Thornton-Jones. Ce qui est bien du domaine du réel, c’est que Kentan Facey devrait pendant un moment être le détenteur du record de points de la saison. À moins que…