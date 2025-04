Une seconde équipe type d’EuroLeague très Betclic ELITE et française, avec Mike James, Théo Maledon et Evan Fournier

EuroLeague - Outre le cinq idéal avec T.J. Shorts, l'EuroLeague a également dévoilé la seconde équipe type de la saison. Dedans, on y retrouve notamment Mike James (AS Monaco), Théo Maledon (ASVEL) et Evan Fournier (Olympiakos).