Vichy s’éloigne de la zone rouge et peut encore croire au play-in : « On est gonflés à bloc »

C’est une des bonnes surprises de ces dernières semaines en Pro B, et dont les résultats ont fortement influé sur le resserrement en tête du classement. Lors de ces trois dernières journées, la JA Vichy a fait tomber deux des trois clubs qui se partagent aujourd’hui le podium avec un bilan égal : Boulazac (70-69) et Orléans (79-76). Deux victoires remportées au Palais des sports Pierre Coulon, qui ont ravi le public vichyssois, qui avait dû se résigner à voir ses ambitions à la baisse pour son équipe, après la deuxième place obtenue l’année dernière avec le groupe de Guillaume Vizade.

Actuellement 14e avec 13 victoires pour 15 défaites, la JA vit une saison mitigée. Mais celle-ci est peut-être en train de se retourner. C’est en tout cas ce qu’indiquent ces 7 victoires sur les 10 derniers matchs, dont ces succès remarquables contre Boulazac et Orléans. On peut aussi ajouter dans la balance des succès contre Roanne et Aix-Maurienne, et une défaite de seulement trois points contre Blois. Un bon état de forme qu’a résumé le produit du club Serge Mourtala, auteur de 13 points et 6 rebonds contre Orléans, en conférence de presse :

« Si on joue comme ça, on sait qu’on peut tenir tête à n’importe quelle équipe dans le championnat. Ça fait plaisir. On a battu Boulazac et Orléans, donc là je crois qu’on est gonflés à bloc pour les prochains matchs. On veut continuer sur cette bonne dynamique. »

Calendrier favorable

La patte du coach Dounia Issa commence donc à porter ses fruits, même si l’héritage de Guillaume Vizade est dur à porter. Ce qui arrive au bon moment, étant donné qu’il reste dix matchs et que donc tout est encore possible. La JAV n’a que deux victoires de retard sur Rouen, premier club actuellement dans le Top 10 synonyme de play-in. D’autant plus que le calendrier va s’alléger, les gros cadors ayant déjà été affrontés. Les trois prochains matchs seront déterminants, face aux trois équipes qui les devancent au classement (Antibes, Denain et Saint-Chamond). Ensuite, ils seront opposés aux équipes de fond de classement, et devront engranger des victoires.

La troisième meilleure défense de Pro B (79 points encaissés en moyenne) va une nouvelle fois devoir faire ses preuves. Et profiter de cette bonne dynamique. « Je mets ma pièce sur le fait que la JAV verra au moins les Play-In cette année, et peut-être même en jouant à domicile » pronostique un fan vichyssois.