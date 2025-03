Caen a fait honneur à Louis Marnette, Vichy fait une fleur à Boulazac, la victoire du maintien pour Champagne Basket ?

Alors que le choc entre Blois et Roanne défrichera automatiquement le haut du classement de Pro B, encore plus si la Chorale créé la surprise, Boulazac aura l’opportunité de signer le gros coup de la 28e journée samedi contre Aix-Maurienne. Pour cause, son co-leader Orléans a été surpris à Vichy (76-79), malgré un retour héroïque en fin de match (de 46-66 à 76-77). En cas de victoire face à AMSB, le BBD redeviendra seul leader de Pro B.

Rien ne bouge dans la zone rouge

Tout en bas du classement, statut-quo : les trois derniers ont perdu. Chartres s’est incliné face à une équipe de Caen (72-84) qui a tendu sa promesse (gagner pour Louis Marnette, victime d’un malaise cardiaque la semaine dernière), Évreux a été la nouvelle victime du réveil d’Antibes (76-80, troisième victoire de rang pour les Sharks) tandis que la lanterne rouge Fos-Provence a concédé sa 18e défaite en 21 rencontres, en dépit d’une belle résistance chez l’ASA (80-86).

À cet étage-là, on notera également la première perdue pour Stéphane Dumas à la tête du HTV (77-81 à Rouen) tandis que Champagne Basket a peut-être définitivement validé son maintien en l’emportant à Nantes (96-88). Depuis son revers à… Châlons-Reims en fin d’année (89-78), le NBH n’avait perdu qu’un seul match en 2025. En tombant à la Trocardière, les hommes de Rémy Valin ont peut-être laissé filer leur dernière opportunité de continuer à rêver des playoffs.

Certaines jeunes à la fête

Enfin, avec le record offensif d’Aurèle Brena-Chemille en Pro B (21 points), Poitiers a facilement battu Denain (96-79) tandis que le SCABB a prouvé qu’il était bel et bien une meilleure équipe que Pau, contrairement à ce que clamait Bastien Pinault. Pour la deuxième fois de la saison, les Ligériens ont pris le meilleur sur l’Élan Béarnais (90-80), avec une raquette française injouable (20 points et 10 rebonds pour Maël Hamon-Crespin, 20 points et 8 rebonds pour Badr Moujib).