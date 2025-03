Stéphane Eberlin raconte la difficile semaine de Caen : « Il y a un vrai traumatisme »

Une semaine après le malaise cardiaque de Louis Marnette (1,93 m, 23 ans) en plein match contre le SCABB, Caen va devoir rejouer ce vendredi contre Chartres. Les joueurs de Caen ont du retrouver la force de revenir à l’entraînement. Stéphane Eberlin, qui avait déjà coaché Louis Marnette à Souffelweyersheim, a raconté la difficile semaine de son groupe dans Ouest-France.

🔜 Direction Caen pour Louis Marnette, où il retrouvera son ancien coach du BCS, Stéphane Eberlin. 🗞️ https://t.co/XhCvdn01gU https://t.co/RWCQKoZrrM — BeBasket (@Be_BasketFr) February 20, 2025

Pour le technicien alsacien, « il y a un vrai traumatisme ». Il explique que son effectif et le staff se sont rassemblés samedi après-midi, au lendemain de l’évènement survenu au Palais des Sports Caen-la-mer, « pour que chacun puisse s’exprimer par rapport à ce qu’il s’était passé. Et que les médecins nous expliquent les choses, qu’on puisse poser des questions et avoir des éclaircissements. Tout le monde n’a pas les mêmes connaissances du cœur et la même compréhension de ce qu’il s’est passé, alors ça fait du bien de pouvoir en parler comme ça. »

Plusieurs joueurs ont rendu visite à Louis Marnette à l’hôpital, Stéphane Eberlin y est lui allé dès samedi avant d’y retourner lundi soir. En parallèle, le CBC a du se résoudre à reprendre l’entraînement. « Lundi, on a fait de la prépa physique et du basket l’après-midi, mais ça restait facultatif comme entraînement. On a vraiment repris mardi, avec deux entraînements. » D’abord très faible, l’intensité a fini par revenir en cours de semaine. « On va remettre l’équipe en route, il faut aller de l’avant et aller gagner le match face à Chartres vendredi , pour Louis ! »