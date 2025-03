Louis Marnette victime d’un malaise cardiaque, Caen donne des nouvelles rassurantes

Terribles images à Caen… Alors qu’il signait des débuts convaincants dans son nouveau Palais des Sports (9 points en 15 minutes), Louis Marnette a été victime d’un malaise cardiaque au bord du parquet, alors qu’il venait de regagner son banc et de demander à être la fin du troisième quart-temps.

Alors que tout le monde a vite compris que quelque chose d’anormal était en train de se passer, surtout au vu des antécédents du joueur (opéré du cœur en septembre 2022), les secours sont très rapidement intervenus après l’appel du speaker Pierre Salzmann-Crochet.

Intervention rapide des secours

Pendant que les joueurs des deux équipes se réunissaient dans le rond central, les médecins lui ont prodigué un massage cardiaque, dans un silence de cathédrale, pendant de longues minutes. Alors que plusieurs spectateurs à proximité de la scène se sont évanouis, de grandes bâches rouges ont été dressées autour des pompiers afin de protéger le public de ce spectacle traumatisant. Au bout d’un quart d’heure, Louis Marnette a été évacué vers le CHU de Caen.

Après d’interminables minute d’angoisse, le club normand a publié un message rassurant sur ses réseaux sociaux. « Louis, à cet instant, va bien », a écrit le CBC sur les coups de 22h04, plus d’une demi-heure après le malaise de son joueur. « Il est réveillé, conscient et répond aux questions qu’on lui pose », ajoute le média Sport à Caen, tandis que le speaker Pierre Salzmann-Crochet a indiqué au public que le Valenciennois était capable de respirer seul.

Nous vous donnons des nouvelles rassurantes. Louis, à cet instant, va bien. Il a été formidablement pris en charge par le corps médical du club, la Croix Rouge, les pompiers et les secours du CHU. Nous pensons fort à lui et sa famille. pic.twitter.com/MLRrTDEDLw — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) March 7, 2025

Le match a été arrêté

Dans de telles circonstances, le match n’a évidemment pas repris et a été arrêté sur le score de 62-60 pour Caen, avec un quart-temps à jouer. « Le SCABB est profondément attristé et tient à apporter tout son soutien à Louis Marnette, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble club du CBC, pour ce terrible incident : nous espérons de tout cœur que son état de santé s’améliorera », communique le SCABB.

Le SCABB est profondément attristé et tient à apporter tout son soutien à Louis Marnette, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble club du CBC, pour ce terrible incident. Nous espérons de tout cœur que son état de santé s’améliorera. 2/3 — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) March 7, 2025

Passé de Nantes à Caen pendant la trêve, Louis Marnette était arrivé en Normandie afin de pallier le déficit d’efficacité du CBC derrière la ligne à 3-points. En 2022, sa carrière avait été mise entre parenthèses au moment de sa signature à Saint-Quentin (Pro B), après une délicate découverte de l’étage supérieur avec la Chorale de Roanne.

Une arythmie cardiaque décelée en 2022

« Quand je signe au SQBB, j’échoue aux premiers tests médicaux, «écho», test d’effort et tout ça », racontait-il à Sud Ouest en avril 2023. « Moi je ne sentais rien du tout – du début à la fin je n’ai jamais rien senti. On pousse les examens et ils ne sont vraiment pas bons, je fais de l’arythmie. Je suis ensuite dirigé vers un autre médecin, un chirurgien de Lille qui me prend en charge de A à Z et m’opère, me met sous observation. Il m’endort, il fait monter mon rythme cardiaque, il va voir avec une caméra et il brûle tout ce qui ne va pas. On ne connaît pas l’origine du problème, ça peut être héréditaire ou autre chose. » Alors que les médecins de Saint-Quentin lui avaient initialement annoncé qu’il ne pourrait pas rejouer, le champion d’Europe cadets (avec la génération 2001 Hayes – Maledon) avait finalement été autorisé à reprendre la compétition suite à un contre-avis médical.