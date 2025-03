Bastien Pinault et l’Élan Béarnais en quête de rachat à Saint-Chamond : « Je pense sincèrement qu’on est meilleurs qu’eux »

Bastien Pinault (1,95 m, 31 ans) est l’homme en forme de l’Élan Béarnais. Avec 18 points de moyenne à 55% à 3-points sur les douze derniers matches de Pro B, il a encore brillé contre Rouen. Pourtant, ce match s’est terminé dans la défaite 74-71 et la frustration pour Pau, notamment en raison d’une faute controversée non sifflée et d’un flopping sanctionné dans les dernières secondes. « Je trouve que me sanctionner d’un soi-disant flopping à ce moment crucial a un impact énorme sur le dénouement du match », regrette Pinault – auteur de 12 points, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 16 d’évaluation en 22 minutes sur cette rencontre – dans les colonnes de La République des Pyrénées.

Désormais, les Palois doivent se rattraper face à Saint-Chamond. Une équipe qui les avait largement dominés à l’aller, mais que Bastien Pinault estime prenable : « On doit vraiment se faire pardonner, se rattraper du match aller, car je pense sincèrement qu’on est meilleur qu’eux ».

Saint-Chamond veut rebondir après la claque contre Antibes

De son côté, le SCABB traverse une période compliquée. Mardi dernier, les joueurs de Saint-Chamond ont encaissé 103 points à domicile contre Antibes, pour une nouvelle défaite dans leur antre dans laquelle ils n’ont plus gagné depuis le 24 janvier (6 victoires et 6 défaites au total). Un manque d’agressivité défensive que Theo Magrit (1,89 m, 23 ans), meneur de l’équipe, pointe du doigt dans une interview au Progrès : « Prendre 103 points à la maison, c’est inacceptable […] Il faut qu’on trouve cette constance, cette discipline, cette concentration défensive ».

L’enjeu est immense pour les deux formations qui visent les playoffs. « Pau est un concurrent direct, c’est le genre d’équipe qu’on doit battre si on veut vraiment accrocher ces playoffs », insiste l’ancien espoir du Portel.

L’Élan Béarnais mise sur sa défense

Si Saint-Chamond est l’une des meilleures attaques du championnat (85,7 points marqués par rencontre), Pau peut s’appuyer sur une défense solide (80,1 points encaissés), à condition d’être concentré. Bastien Pinault met en garde : « Si on passe notre temps à courir après le ballon là-bas, on risque de prendre 100 points. On va faire 20h de bus aller-retour pour rien, juste avoir les yeux pour pleurer. Donc il faut aller là-bas et dès la première défense leur montrer que ça ne va pas être facile ».

Le duel s’annonce donc électrique entre une équipe paloise revancharde et un Saint-Chamond sous pression. L’équipe qui saura imposer son rythme pourrait faire un pas de plus vers les playoffs.