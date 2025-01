[Vidéo] Les 23 points d’Axel Bouteille, son record de la saison en EuroCup

Avec 23 points (à 5/6 à 3-points), 9 rebonds et 28 d’évaluation, Axel Bouteille (2,01 m, 29 ans) a signé sa meilleure prestation de la saison en EuroCup mercredi face à Podgorica. Voici ses meilleures actions de la soirée.

