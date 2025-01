Axel Bouteille brille dans une victoire épique de Bahcesehir contre le Buducnost

Le Bahcesehir Koleji Istanbul a remporté un thriller en prolongation face à Buducnost Podgorica (95-93), mercredi soir en EuroCup. Grâce à cette victoire, leur troisième consécutive, les Turcs consolident leur place de leader du groupe A avec un bilan de 12-2.

A l’image de l’autre arrière shooteur varois évoluant au sein d’une équipe turque, auteur de 27 points en BCL ce mercredi, Axel Bouteille (2,01 m, 29 ans) a été l’un des grands artisans de ce succès avec 23 points à 5/6 à 3-points et 9 rebonds, dans un match marqué par des rebondissements incessants. Tyler Cavanaugh (18 points, dont des paniers cruciaux), Tai Odiase (16 points, 10 rebonds) et Jaleen Smith (19 points, 9 passes) ont également joué des rôles décisifs pour Bahcesehir. Côté Buducnost, Yogi Ferrell s’est distingué avec 16 points, bien épaulé par Juwan Morgan (14 points) et McKinley Wright (14 points).

Le match a été indécis jusqu’au bout, Buducnost forçant une prolongation sur un tir au buzzer de Dordije Jovanovic (82-82). Lors de ces 5 minutes supplémentaires, Bahcesehir a fait la différence grâce à un tir décisif de Tyler Cavanaugh (2,06 m, 30 ans) et une action collective conclue par des lancers francs d’Odiase, donnant à l’équipe une avance définitive.

Le Bahcesehir reste solidement installé en tête du groupe A, tandis que Buducnost, malgré une belle combativité, voit sa série de trois victoires s’arrêter.