De -13 à 2 minutes de la fin à la victoire : Hugo Besson (27 points) décisif pour Manisa contre Chemnitz

Mercredi soir, Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) a marqué les esprits en étant le héros d’un incroyable retournement de situation qui a permis à Manisa Basket de s’imposer face aux NINERS Chemnitz. Une victoire 87-86 qui restera dans les annales de la BCL (Ligue des Champions).

Une fin de match exceptionnelle

Menée de 13 points (86-73) à 2 minutes et 10 secondes de la fin, l’équipe turque semblait destinée à concéder une défaite sur son parquet. Pourtant, emmenée par un trio explosif — Saben Lee (20 points, 5 passes), Fabian White Jr. (24 points, 5 rebonds) et surtout Hugo Besson (27 points à 7/15 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 28 d’évaluation en 31 minutes) — Manisa a inversé la vapeur avec une défense tout-terrain et des actions décisives.

La séquence clé est survenue dans les derniers instants. Après avoir intercepté une passe maladroite de Jeff Garrett, Hugo Besson a scellé le sort du match avec un tir à 3-points à 20 secondes de la fin. « C’était comme un match de playoffs. Nous avons montré que même lorsque nous jouons mal, nous sommes capables de nous battre jusqu’au bout », a déclaré le Varois après la rencontre.

😱😱 𝗪𝗜𝗟𝗗𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞…𝗘𝗩𝗘𝗥? 😱😱 MANISA BASKET ERASE A 13-POINT DEFICIT IN THE FINAL 2:10!#BasketballCL pic.twitter.com/ZTEwUg5aUB — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 8, 2025

Une performance collective pleine de caractère

L’entraîneur Kazys Maksvytis a salué la résilience de son équipe : « Vous devez jouer 40 minutes. Cette victoire d’un point montre que nous la méritons. »

En face, Chemnitz peut nourrir des regrets. Jeff Garrett (20 points, 5 rebonds), Aher Uguak (19 points, 5 rebonds, 4 passes) et William Christmas (14 points, 9 rebonds) avaient pourtant réalisé un match solide, mais leur équipe s’est effondrée sous la pression en fin de partie. « Nous avons joué un très bon match pendant 39 minutes, mais nous n’avons pas su gérer la pression dans les dernières secondes », a analysé Christmas, auteur du dernier tir (raté) pour son équipe.

La suite des Play-Ins

Grâce à cette victoire, Manisa prend l’avantage dans cette série au meilleur des trois matchs. Le prochain rendez-vous est fixé au 14 janvier en Allemagne. Si Chemnitz parvient à égaliser, une belle sera disputée en Turquie.

Le vainqueur de cette série rejoindra le Groupe J du Top 16, aux côtés de Malaga, du Rytas Vilnius et du gagnant du duel entre Galatasaray et Saint-Quentin. Actuellement, Galatasaray mène cette série 1-0.