Basket Landes sauvé par le show Leila Lacan, Villeneuve-d’Ascq s’offre une victoire référence à Charleville

Le mois de janvier avait bien mal démarré pour Basket Landes. Une défaite à domicile face aux Flammes Carolo, une claque à Bourges (-40), quatre revers d’affilée en tout si l’on ajoute l’EuroLeague… Il s’est finalement très bien terminé ! Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France et pour le play-in de l’EuroLeague, l’équipe de Mont-de-Marsan a arraché son premier succès à l’extérieur depuis la fin septembre en Boulangère Wonderligue (76-67 à Landerneau).

Un succès presque miraculeux, si l’on considère que les joueuses de Julie Barennes étaient menées 56-48 à la 36e minute. Et puis, le show Leila Lacan a commencé. Alors que Basket Landes était toujours mal en point à l’entame des 60 ultimes secondes du temps règlementaire (56-62), la vice-championne olympique a marqué la bagatelle de 16 points dans le money-time. Un tir primé puis un drive dans la dernière minute pour arracher la prolongation, puis 11 unités dans la seule prolongation, finalement à sens unique.

Finalement à créditer de 26 points à 9/17, 4 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception, la Ruthénoise a mené Basket Landes vers une précieuse victoire dans la course au Top 4 (9v-6d). « On leur donne le match dans le temps réglementaire par trois erreurs successives : dommage, on avait bien travaillé jusque-là… », regrette l’entraîneur Wani Muganguzi dans les colonnes du Télégramme.

Le gros coup de l’ESBVA

Si l’opération est particulièrement douloureuse pour les Finistériennes, surtout à l’orée de la trêve internationale, c’est aussi parce que Villeneuve-d’Ascq a créé la sensation en l’emportant chez le deuxième, Charleville-Mézières (84-72), et revient à égalité à la 9e place (5v-10d).

Une victoire de référence pour les championnes de France, portées par Haley Peters (18 points à 7/12, 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions), qui pourraient même signer un gros rapproché vers les playoffs si Tarbes venait à s’incliner à Charnay ce samedi : il n’y aurait alors plus qu’une seule longueur d’écart entre les Nordistes et le Top 8. « On a, depuis janvier, une équipe qui retrouve de l’énergie », se réjouit le nouvel entraîneur, Maxime Bezin, au micro de L’Ardennais. « On a fait ce qu’il fallait cette semaine pour avoir cette prestation face à un gros du championnat. »

Un résultat qui augure aussi d’un regroupement à la deuxième place : le vainqueur du duel entre Angers et Lattes-Montpellier reviendra à hauteur des Flammes Carolo (10v-5d), de même que Charnay, en cas de succès face à Tarbes.