Bilal Coulibaly gagne, inscrit 17 points et stoppe Haliburton

NBA - Bilal Coulibaly a gagné avec Washington D.C. ce vendredi 15 décembre en NBA, réalisant un nouveau bon match face aux Pacers.

Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama sont décidément toujours liés. Ce vendredi 15 décembre, les deux anciens coéquipiers des Metropolitans 92 ont gagné en NBA.

Si les San Antonio Spurs ont dominé les Los Angeles Lakers, les Washington Wizards se sont eux imposés contre les Indiana Pacers, la franchise qui avait drafté Coulibaly. Le jeune ailier a réalisé sa deuxième meilleure performance en attaque en NBA. En 30 minutes, il a inscrit 17 points à 6/9 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, pris 5 rebonds, volé 2 ballons mais en a perdu 4 également. Surtout, sa défense dans le deuxième quart-temps sur Tyrese Haliburton a impressionné. Pendant 8 minutes, le meneur star des Pacers n’a pas inscrit le moindre panier ni distribuer de passe décisive.

BILAL. 🇫🇷 17 POINTS

5 REBONDS

6-9 FG (2-3 3PM) Victoire des @WashWizards face à Indiana : 137-123 pic.twitter.com/LpvVAGZoAf — NBA France (@NBAFRANCE) December 16, 2023

Bilal Coulibaly est sur une très bonne lancée pour son troisième mois en NBA.

Bilal Coulibaly 🇫🇷 en décembre (6 matchs) : 13.8 points

5.7 rebonds

1.7 passe

1.7 interception

62% au tir

50% à trois points LE STEP EST PASSÉ 🔥 pic.twitter.com/EdWfByiJ6B — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 16, 2023

En revanche, les Pistons de Détroit ont signé leur 22e défaite de suite, s’approchant ainsi du record historique de la NBA. A Philadelphie, ils sont tombés sur un Joel Embiid encore dominant (35 points, 13 rebonds et 4 contres en 29 minutes) pour s’incliner de 32 points (124-92). Killian Hayes ne s’est pas mis en valeur (5 points à 1/6, 4 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes) face au capitaine de l’équipe de France Nicolas Batum (4 points à 2/4, 5 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 22 minutes).