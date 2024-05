Denver Nuggets égalise face à Minnesota

Dans un retournement de situation époustouflant, les Denver Nuggets ont égalisé dans la demi-finale de conférence Ouest contre les Minnesota Timberwolves, lors du match 4 disputé ce dimanche 12 mai. La performance magistrale de Nikola Jokic, de Jamal Murray mais aussi d’Aaron Gordon a été le pivot de ce succès retentissant, renversant un déficit initial pour finalement s’imposer 115 à 107. Cette victoire crucial a équilibré le bilan à 2 victoires partout, plongeant les deux équipes dans un suspense palpitant à l’approche du match 5.

Denver ressuscite après un début difficile: Après un départ chancelant dans la série, les Denver Nuggets ont montré une résilience exceptionnelle pour revenir dans la course. Les Minnesota Timberwolves avaient étouffé l’équipe dès les deux premiers matchs disputés dans le Colorado, mais l’équipe de Denver a su renverser la tendance, à l’extérieur. Auteurs d’une première mi-temps de grande qualité (49-64), les visiteurs ont conservé leur avance après la pause malgré les efforts d’Anthony Edwards (44 points à 16/25 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives en 45 minutes).

La domination de Jokic et Murray: Le duo dynamique composé de Nikola Jokic et Jamal Murray a été le moteur de la victoire des Nuggets. Jokic, en particulier, a brillé avec une performance éblouissante de 35 points, accompagnée de 7 rebonds et 7 passes décisives. Sa contribution cruciale dans le dernier quart-temps (16 points) a étouffé les espoirs de retour des Timberwolves, tandis que Murray a également laissé sa marque avec 19 points, dont 12 inscrits dans le troisième quart-temps.

Rudy Gobert en difficulté: Malgré les efforts de Rudy Gobert, qui a capté 14 rebonds au cours du match, les Timberwolves n’ont pas pu contenir la montée en puissance des Nuggets. Les sorties de Gobert ont été exploitées par Denver, qui ont capitalisé sur cette fenêtre pour prendre l’ascendant. L’international français termine en effet avec le meilleur +/- des Wolves (+9). Discret en début de rencontre, le Picard a réalisé quelques erreurs (un marcher, 0/2 aux lancers francs) en fin de match qui ont coûté cher aux locaux, qui essayaient alors de recoller au score. Il finit toutefois en double-double.

Aaron Gordon, l’atout précieux: La performance remarquable d’Aaron Gordon, avec 27 points et une contribution polyvalente, a également été un facteur déterminant dans la victoire des Nuggets. Son engagement envers l’équipe et son altruisme ont été salués par l’entraîneur Mike Malone, soulignant ainsi l’importance de sa présence sur le terrain.

La leçon d’altruisme de Jokic: En conférence de presse, Aaron Gordon a souligné l’influence positive de Nikola Jokic sur son jeu, mettant en avant l’altruisme et l’attitude d’équipe du MVP. Cette dynamique de soutien mutuel entre les joueurs illustre la cohésion et la détermination des Nuggets dans leur quête de victoire.

Rendez-vous à Denver: Avec la série égalisée à deux victoires partout, les Denver Nuggets ont rappelé pourquoi ils étaient champions en titre. Leur retour en force lors du match 4 a instauré un climat de suspense intense alors que la série se dirige vers un dénouement captivant. Le match 5, de retour à Denver, promet d’être un affrontement épique. Il aura lui dans le Colorado ce mardi 14 mai.