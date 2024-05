7 Français qualifiés pour les playoffs de Liga Endesa

Sept joueurs français se sont qualifiés pour les playoffs de Liga Endesa. A l’issue de la saison régulière, terminée ce dimanche 12 mai, on connaît les affiches des playoffs de la première division espagnole.

Guerschon Yabusele, Vincent Poirier et Fabien Causeur ont terminé deuxième avec le Real Madrid suite à leur défaite à Valencia pour la 33e journée de championnat. Résultat, ils affronteront Gran Canaria et ses deux Français, Andrew Albicy et Pierre Pelos, en quarts de finale. Une autre série opposera deux Français. Quatrième, Valence et Damien Inglis feront découvrir la Liga Endesa à Yannis Morin, qui vient de rejoindre la surprenante équipe de Murcie. Dans les deux autres séries, Malaga aura l’avantage du terrain sur Manresa et Barcelone sur Tenerife. A noter que Baskonia, neuvième de la saison régulière, ne jouera pas les playoffs de Liga Endesa après avoir disputé ceux d’EuroLeague.

Les affiches des playoffs de Liga Endesa 2024 : Malaga (1er) vs Manresa (8e)

Valence (4e) vs Murcie (5e)

Real Madrid (2e) vs Gran Canaria (7e)

Barcelone (3e) vs Tenerife (6e)

Les quarts de finale se joueront au meilleur des trois manches.