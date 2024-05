Crailsheim et Léo Westermann relégués en deuxième division allemande

La réaction de Jussi Laakso, le coach de Crailsheim :

« Je suis simplement très déçu par le résultat final de ce match et par la relégation en deuxième division qui en découle. Il m’est difficile de trouver les mots justes. J’ai dit à mon équipe avant le match que si nous donnions le meilleur de nous-mêmes, le succès viendrait. Mais si nous donnions tous le meilleur de nous-mêmes et que l’adversaire était quand même meilleur, alors cela ne dépendait plus de nous. J’ai vu mes joueurs mettre leur corps en jeu pour obtenir une victoire, mais malgré cela, nous avons commis trop d’erreurs. Quand on joue contre un adversaire comme l’ALBA Berlin, on est puni pour chacune de ces erreurs. Nous avons concédé trop de points à la fin et nous n’avons pas converti les tirs importants.

Je suis très reconnaissant du rôle qui m’a été confié aux HAKRO Merlins et c’était un privilège de coacher cette équipe. Ce fut une saison difficile avec d’innombrables obstacles et pourtant, lors du dernier match, nous avions la chance de nous maintenir. Je suis incroyablement fier de tous les joueurs. Ils n’ont jamais abandonné et ont continué à se battre jusqu’au bout. J’espère que cette équipe, ce club, continuera à faire du bon travail et constituera une équipe solide l’année prochaine. Je remercie nos fans formidables qui ont créé une atmosphère incroyable à chaque match. »