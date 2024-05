Boris Diaw et Biscarrosse face à l’ESMS en finale : « Ça va être très très dur »

Biscarrosse s’est qualifié en finale de la Coupe des Landes 2024 en battant l’Élan Tursan en demi-finales ce dimanche 12 mai. Partie à +35, la bande à Boris Diaw a conservé 22 points d’avance (99-77) pour atteindre la finale, qui se déroulera le samedi 1er juin (ou le 8 juin, selon la météo) dans les arènes ouvertes du Plumaçon (8 000 places), à Mont-de-Marsan.

Un gros morceau attend Biscarrosse à ce stade de la compétition, à savoir l’ESMS (club regroupant Montgaillard, Montsoué et Sarraziet), par ailleurs quart-de-finaliste de Nationale 2. L’ancien capitaine de l’équipe de France Boris Diaw a conscience qu’il sera difficile de tenir face à Remi Lesca & co :

« L’objectif principal était d’arriver en finale et de vivre ça, assume Boris Diaw dans Sud-Ouest. On est super heureux. On s’est battus pour ça. Encore une fois, ce n’est pas simple. Il y a des moments où c’est dur. On va chercher des ressources face à une équipe qui nous a mis la pression. On a réussi à subir sans prendre l’eau. Maintenant, place à la finale. Ça va être plus court pour la préparer. En termes de cardio, pas encore là. On va essayer de se préparer face à une équipe qui joue très très bien ensemble. On va prendre la meilleure équipe de cette Coupe des Landes. Ça va être très très dur. »