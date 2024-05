Boris Diaw et Biscarosse en finale de la Coupe des Landes !

Le projet Bisca 2024 n’est pas le plus populaire dans les Landes mais continue à prendre de plus en plus d’ampleur. Démarré l’été dernier autour d’une bouteille issue de la cave de Boris Diaw, il a porté les vétérans du BOB jusqu’en finale de la Coupe des Landes.

Après avoir éliminé Saint-Médard (104-40), Haut-Mauco (103-68), le Real Chalossais (103-82) et Coteaux du Luy (92-79), l’équipe menée par l’ancien capitaine des Bleus a cette fois sorti l’Élan Tursan de la course (99-77). Une demi-finale jouée sous les yeux de Ronny Turiaf et 2 000 spectateurs, dans les arènes de Gamarde-les-Bains

49 points d’avance en finale

Parti avec 35 points d’avance, en raison du différentiel de niveau (D3, contre R1), le Biscarosse Olympique s’est pourtant fait une nouvelle frayeur. À la mi-temps, l’Élan Tursan avait déjà rattrapé une grande partie de son retard (59-39). Mais Bisca avait réussi à limiter la casse grâce à un Boris Diaw beaucoup plus agressif que lors des matchs précédents (11 points). Avec trois tirs primés en seconde mi-temps, Nicolas Gayon (15 points) a ensuite pris le relais pour maintenir l’écart.

Finalement victorieux 99-77, Biscarosse se qualifie pour la finale où l’attend un énorme morceau. Ce sera l’ESMS (club regroupant Montgaillard, Montsoué et Sarraziet), demi-finaliste de Nationale 2, un club mené par Rémi Lesca (ex-coéquipier de Boris Diaw aux Metropolitans 92 en 2017/18) et Romain Hillotte. Le match se déroulera le samedi 1er juin dans les arènes ouvertes du Plumaçon (8 000 places), à Mont-de-Marsan, ou… le samedi 8 juin selon la météo. Les joueurs de Paco Laulhé partiront avec 49 points d’avance !