Chus Mateo élu entraîneur de la saison d’EuroLeague

Chus Mateo, entraîneur du Real Madrid, a été élu entraîneur de la saison d’EuroLeague 2023-2024. Après une saison exceptionnelle, il conduit son équipe au sommet de la saison régulière et à une place en Final Four. Chus Mateo succède ainsi à une liste prestigieuse de vainqueurs, à commencer par Geórgios Bartzókas, élu en 2023. Peu expérimenté au plus haut-niveau avant sa nomination comme coach principal en 2022, il a fait sa place au sommet de l’EuroLeague.

Champion en 2023 à Kaunas, le Real Madrid a passé toute la saison régulière en tête du championnat. En tant que troisième entraîneur espagnol à remporter ce prix, Chus Mateo inscrit son nom dans l’histoire de l’EuroLeague.