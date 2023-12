« Je suis accro à la victoire » : Victor Wembanyama et San Antonio s’imposent face aux Lakers

Le soleil est enfin de retour au Texas. Malgré la pluie depuis quelques jours à San Antonio, un petit rayon de soleil, aussi attendu qu’inespéré, est venu du Frost Bank Center. En quête d’une victoire depuis le 2 novembre et un dernier succès chez les Phoenix Suns (132-121), les Spurs ont stoppé leur série de dix-huit défaites de suite au terme d’un match maitrisé de bout à bout face aux Los Angeles Lakers (129-115), récemment victorieux de la NBA Cup à Las Vegas.

Déjà proches de l’emporter mercredi face à ces mêmes Californiens, les hommes de Gregg Popovich avaient peut-être un petit supplément d’âme face à LeBron James, préservé en raison d’une douleur au mollet en début de semaine. « Ce n’était pas une victoire comme les autres », confirme Devin Vassell, fer de lance offensive des Texans (36 ans), après avoir dépassé la barre des 30 points pour la première fois de sa carrière. « Même si j’ai essayé de rester calme, c’est vraiment spécial. »

📹 Victor Wembanyama ( @wemby ) après la victoire des Spurs contre les Lakers : « J’apprends presque plus ici que nulle part ailleurs dans le passé. C’est la vie dont j’ai rêvé depuis toujours. J’ai hâte de connaître le futur et de voir notre équipe se développer. » pic.twitter.com/VWhP0q9PyQ

Après avoir tenu tête haute à Anthony Davis (absent ce vendredi) en début de semaine, le Français de 19 ans a signé son treizième double double en NBA (13 victoires – 15 rebonds, avec 5 passes). Le MVP de la dernière saison de Betclic ÉLITE a notamment comparé cette rencontre à « un match de playoffs » et dit « adorer » le goût de la victoire. Quoi de plus normal pour la pépite du basket français, habituée à gagner de ses jeunes années à Nanterre 92 à sa dernière saison en France avec les Metropolitans 92. « Je suis accro à la victoire », avoue sans fard Wemby. « C’est ma raison de vivre. Ce succès, nous le voulions tous. Maintenant que nous avons gagné, je suis sûr que l’état d’esprit va être encore meilleur ». Avant d’ajouter avec de la suite dans les idées : « Il va falloir travailler dur pour vivre ce genre de moment mais nous sommes de retour ».

Un collectif bien huilé, une marque bien répartie et une attaque de zone efficace : les Spurs ont validé leur progrès affichés lors de leur dernière sortie. Les Texans, comptant jusqu’à 25 points d’avance, ont courbé l’échine dans le troisième quart-temps, là où d’habitude le bât blesse, pour signer une quatrième victoire en vingt-quatre matchs.

Wemby and the Spurs hyped to get the W 🙌 pic.twitter.com/IwU5JXnMIx

— NBA (@NBA) December 16, 2023