Elric Delord après la victoire contre Malaga : « On devient meilleurs »

Le Mans s’est offert un grand d’Espagne et même d’Europe en battant Malaga (85-78), qui venait pourtant de battre le Real Madrid en Liga Endesa, ce mercredi soir.

Après avoir modifier son effectif, équilibré son bilan en Betclic ELITE (6 victoires et 6 défaites malgré une dernière défaite d’un point contre Limoges), le MSB confirme sa montée en puissance.

Les Sarthois ont confirmé leurs progrès en défense face à l’armada andalouse, deuxième ex-æquo de Liga Endesa (7 victoires en 10 matches).

« Je pense que ça fait quelque temps maintenant qu’on est défensivement très solides. On n’est pas toujours brillants offensivement, mais on progresse. Par contre défensivement, depuis six, sept semaines, on est quand même très très très solide. Pour en avoir discuté avec coach Navarro juste avant, il me parlait juste de notre défense. Il me disait : »Par rapport au premier match, vous avez beaucoup progressé, mais c’est votre défense qui va vous permettre justement de gagner des matches en attendant que tout se mette en place avec les changements de joueurs, avec Williams (Narace) qui s’est blessé pour Tyran (De Lattibeaudiere), avec le changement de Nate (Mason) pour Trevor (Hudgins). » Après oui, on avait une chance sur mille, mais j’ai aussi dit que j’étais persuadé que cette chance c’était ce soir. »