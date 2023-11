Le Mans tient son exploit face à Malaga

Basketball Champions League - Face à l'une des équipes européennes les plus en forme du moment, Le Mans a réussi l'exploit de battre l'Unicaja Malaga à Antarès ce mercredi soir (85-78).

« Une chance sur 1 000 de les battre ». Et pourtant Elric Delord et ses hommes l’ont fait ! Le Mans s’est offert un grand d’Espagne et même d’Europe avec l’Unicaja Malaga (85-78). Le tombeur du grand Real Madrid dimanche dernier a été douché par le collectif manceau, très appliqué et concentré devant près de 4 000 spectateurs à Antarès ce mercredi soir.

Elric Delord visionnaire

« Persuadé que cette chance » allait se produire ce mercredi soir, l’entraîneur du MSB Elric Delord a visiblement su transmettre sa profonde conviction à l’ensemble de ses joueurs. Dès l’entame de match, Le Mans a joué sans complexe face à Malaga, 2e de Liga Endesa et invaincu en BCL avant son déplacement à Antarès. Menés par un très bon DeVante Jones (18 points et 6 passes décisives), les Manceaux ont commencé à prendre leurs distances dans le 2e quart-temps (40-31, 16′) en prenant l’ascendant sous les panneaux.

🗞️ Elric Delord, in a local newspaper interview: "We probably have 𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗮 𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗮𝗻𝗱 to beat them."@matyyl_: "Ok Coach, let's take a seven-point lead at halftime."#BasketballCL | @MSB_Officiel @OuestFrance pic.twitter.com/E5SsZIVxnF — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 22, 2023

Le Mans a su résister en fin de match

C’est ensuite grâce à son pigiste médical, Tyran De Lattibeaudière (12 points), que Le Mans a creusé un premier écart significatif au retour des vestiaires (55-42, 24′). Un matelas d’une dizaine de points d’avance toujours présent à l’entame de l’ultime période mais qui s’est amenuisé plus le buzzer final approchait. Les Espagnols ont même recollé au score (78-78, 38′) sur les deux seuls tirs extérieurs de l’ancien chalonais Tyler Kalinoski (6 points). Déjà clutch lors de la victoire en championnat à Roanne, D’Shawn Schwartz (7 points) a libéré Le Mans en récupérant un précieux rebond offensif et en marquant à l’issue d’une action confuse (84-78). Le Mans a ainsi réussi son défi en battant l’Unicaja Malaga (85-78) et se relance ainsi en BCL avec désormais un bilan de deux victoires et deux défaites.

