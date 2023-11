« Une chance sur mille » de battre Malaga pour Le Mans

Dimanche, lorsque le Real Madrid menait de 21 points au coeur du troisième quart-temps, les esprits des joueurs de l’Unicaja Malaga auraient pu se tourner vers le déplacement à Antarès ce mercredi. Mais non, pour la première fois de la saison (en 18 matchs), le champion d’Europe est tombé, terrassé par le retour foudroyant des coéquipiers de l’ancien chalonnais Tyler Kalinoski (93-99).

Dauphin du Real en Liga Endesa, leader incontesté de son groupe en BCL (3v-0d), l’Unicaja Malaga se présente ce soir au Mans (à 20h30) avec l’ambition d’y accrocher une dixième victoire de rang. Battu à l’aller (74-83), le MSB sait que ses chances sont réduites face à la grosse machine andalouse. Mais on n’est pas non plus obligé de croire l’entraîneur sarthois, Elric Delord, lorsqu’il présente le rapport des forces dans les colonnes d’Ouest France.

« Malaga a fait une grosse performance face au Real, c’est le grand favori de la BCL. Ils ont gagné l’EuroCup il y a quelques années (en 2017) avec sensiblement le même effectif qu’aujourd’hui. On a probablement une chance sur mille de les battre, mais on a quand même une chance, et moi, je suis persuadé que cette chance c’est ce mercredi soir. En tout cas, c’est dans cet état d’esprit qu’on doit aborder l’affiche. […] Il faut faire attention à la lecture de la rencontre aller (74-83). Nous, on avait des blessés avec Wilfried Yeguete puis Williams Narace qui sort en cours de match. Eux étaient en contrôle, ils ont su gérer la partie. On a fait certes un match plein, mais Malaga en avait beaucoup sous la pédale, c’est normal au vu de sa profondeur de banc. On a montré du caractère dernièrement ce qui n’avait pas été le cas en début de saison, on évolue positivement, et je suis certain qu’on va se battre comme des fous furieux. »