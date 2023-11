Le Real Madrid tombe pour la première fois de la saison

Liga Endesa - Après 19 victoires en 19 matches, le Real Madrid a perdu pour la première fois cette saison, ce dimanche en Liga Endesa contre Malaga (93-99).

Il aura fallu attendre son 20e match officiel de la saison pour que le Real Madrid s’incline cette saison.

Ce dimanche, trois jours après son brillant succès face à l’AS Monaco pour la neuvième journée de l’EuroLeague, l’équipe de Chus Mateo s’est inclinée à domicile face à Malaga (93-99), pour la 10e journée de Liga Endesa. Bien installés en tête après 2 minutes de jeu (9-0) puis de nouveau à la pause (54-39) après un excellent deuxième quart-temps (29-13), les champions d’Europe menaient tranquillement de 21 points après 22 minutes de jeu (62-41). Puis, ils se sont relâchés et ont laissé l’équipe adverse prendre confiance, au point de se faire complètement déborder par l’attaque andalouse en encaissant pas moins de 60 points en deuxième mi-temps.

S’ils avaient empêcher la Roca Team de marquer à 2-points jeudi, ils ont cette fois pris l’eau à l’intérieur de l’arc (25-42, soit 60%) sans toutefois parvenir à les contenir à 3-points (13/27). David Kravish (23 points à 7/7 à 2-points et 3/6 aux lancers francs et 6 rebonds pour 23 d’évaluation en 26 minutes) ne s’est pas laissé impressionné par la paire Walter Tavares – Vincent Poirier (7 points à 2/4 et 5 rebonds pour 13 d’évaluation en 17 minutes) alors que dans l’aile l’ancien Strasbourgeois Kam Taylor s’est régalé (19 points à 8/12 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 27 d’évaluation en moins de 21 minutes), avec notamment neuf contre-attaques conclues par ses soins.

Barcelone tombe également, à Murcie

En plus de Guerschon Yabusele, forfait car blessé au genou, Fabien Causeur n’est pas entré en jeu, alors qu’il était sur la feuille de match. Ce revers n’est cependant pas bien grave pour le Real Madrid (9 victoires et 1 défaite) qui conserve deux victoires d’avance sur ses poursuivants, Malaga (7 victoires et 3 défaites) mais aussi Murcie et Barcelone. Murcie a en effet battu le géant catalan 82 à 73 dimanche avec 19 points de l’ancien Monégasque Dylan Ennis.