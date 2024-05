Gabriele Procida (ALBA) élu meilleur jeune de l’EuroLeague

Berlin aura, au moins, gagné quelque chose cette saison en EuroLeague. En effet, Gabriele Procida (1,98 m, 21 ans), l’Italien de l’ALBA de 21 ans, a été élu meilleur jeune de la compétition.

Gabriele Procida succède à Yam Madar (1,90 m, 23 ans). Pour son deuxième exercice en EuroLeague, le natif de Côme a réalisé une très belle saison. Il a comptabilisé 8,3 points et 1,6 rebond pour 8 d’évaluation. Il a été l’éclaircie dans l’ombre d’une saison difficile. En effet, l’ALBA Berlin a terminé 18e de la compétition, soit à la dernière place. L’ALBA a remporté seulement 5 rencontres.

Il ne fait nul doute que Gabriele Procida sera un joueur à suivre durant les prochaines années. Une question demeure, tentera-t-il l’aventure NBA ou restera-t-il en Europe ?

𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝐑𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐚𝐫 🤩

The future is BRIGHT, @GabrieleProcid1 congrats on a great season! 👏 pic.twitter.com/BKc5fhx8GM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 10, 2024