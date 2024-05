Bourges sacré champion de France U18 féminin 2024

Bourges a remporté le titre de champion de France U18 ÉLITE. Ce dimanche 19 mai, les Berruyères ont soulevé le trophée à Roquebrune-Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes.

Après deux désillusions, l’élimination en quarts de finale de la Coupe de France U18 féminine face à Lattes-Montpellier (72-55) et la non qualification au Final Four Espoirs plus tôt dans la saison, les jeunes du Tangos deviennent championnes de France. Samedi, Bourges a résisté en demi-finales à Lattes-Montpellier (67-65 après prolongations) avant d’être couronnées dimanche après-midi, à la suite d’un match maîtrisé face l’USO Mondeville, le vainqueur de la Coupe de France 2024, en finale (66-44).

Devant à la pause de manière confortable (40-25), les Berruyères ont creusé l’écart (jusqu’à 22 points d’avance) pour s’adjuger la victoire finale. Bourges a donc remporté ses 22 matches disputés cette saison en U18 ELITE, une récompense pour l’ensemble des efforts fournis par l’équipe et le staff, comme le souligne le coach des Berruyères :

« Je suis très content pour les filles, c’est l’aboutissement de leur travail et de beaucoup d’investissement, a commenté Martial Gitton dans Le Berry Républicain. Les cadres ont bien répondu présent, et tout le monde a pu participer à la fête. Franchement c’est top. La grande force de se groupe c’est d’avoir su se relever cette saison (après l’élimination en Coupe de France et la non qualification pour le Final Four Espoirs), ce n’est pas facile quand on a 17 ou 18 ans. Je remercie aussi mes adjoints, Sébastien Corvillo avec qui ça va être la fin d’une collaboration et Jean-Louis Ravenel. Leur soutien a été précieux. »

Les Flammes Carolo de Charleville-Mézières complètent le podium du championnat U18 Élite Groupe A après avoir battu Lattes-Montpellier dans le match pour la troisième place, 64-62. Dans le groupe B, c’est Roanne qui a été sacré champion après sa victoire en finale face à Orly.