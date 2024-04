La domination des U18 de Mondeville sur la Coupe de France : un 8e titre contre Lattes-Montpellier

Un 8e titre en 18 éditions de la Coupe de France U18 Féminine : l’hégémonie de l’USO Mondeville sur ce titre national s’est affirmée une fois de plus en 2024. La formation normande l’a cette fois emportée contre Lattes-Montpellier (61-55).

Quatre des cinq dernières éditions du Trophée pour Mondeville

Même si Mondeville a perdu l’agrément de son centre de formation en 2021, la qualité de ce dernier n’est pas à remettre en question. Pour preuve ? Les quatre des cinq dernières éditions du Trophée Coupe de France cadettes sont revenues à l’USOM. Face aux Héraultaises, les coéquipières d’Eloise Odin (6 points) ont toujours figuré devant. Mondeville n’a cependant jamais eu plus de 9 points d’avance (60-51, 38′). Mais grâce à leur domination au rebond (54 à 36, 21 prises offensives à 9) et l’énorme prestation de la MVP de la finale Genesia Mayele (18 points, 16 rebonds, 4 passes décisives et 4 ballons perdus en 30 minutes de jeu), les Mondevilloises soulèvent un 8e Coupe de France cadettes.