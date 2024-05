Andy Thornton-Jones va rester deux ans de plus à Poitiers

Salarié historique du Poitiers Basket 86, arrivé en 2008 en tant qu’assistant de Ruddy Nelhomme, Andy Thornton-Jones ne va pas quitter « son » club de sitôt. Après avoir obtenu un maintien confortable pour le retour pictavien en Pro B, échouant même tout proche des playoffs, l’entraîneur d’origine britannique va prochainement prolonger son contrat. « Nous sommes dans le rédactionnel mais nous lui avons fait une proposition qu’il a acceptée verbalement pour qu’il nous accompagne sur les deux prochaines saisons », a ainsi indiqué l’un des co-présidents, Eric Pinaud, dans une interview accordée à La Nouvelle République.

Une conclusion heureuse des négociations qui est tout sauf une surprise. Déjà au vu de l’historique entre les deux parties, et même la ville : Andy Thornton-Jones a débarqué à Poitiers à l’âge de… 19 ans, pour jouer en NM3 et NM2 avec le CEP. Ensuite, eu égard aux résultats sportifs, entre la montée en Pro B (certes facilitée par Loon-Plage) et la réussite de cette saison. Et enfin au vu de l’état du recrutement pour l’exercice 2024/25, déjà très avancé (prolongations de Rupnik et Jeanne, signature de Brena-Chemille, intérêt pour Fibleuil), qui n’aurait pas pu se faire sans son accord…

Cela étendrait donc son engagement jusqu’en juin 2026, lui qui a été propulsé sur le banc poitevin en janvier 2021, en tant que pompier de service afin de remplacer Jérôme Navier.