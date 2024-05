Ilane Fibleuil relancé par Poitiers ?

Ilane Fibleuil (1,97 m, 18 ans) pourrait retrouver le championnat de France après une saison frustrante du côté de UCLA, en NCAA.

Très peu utilisé par l’entraîneur Mick Cronin (6 minutes par match) qui a également laissé sur le banc l’Espagnol Aday Mara (9 minutes) et le Slovène Jan Vide (7 minutes), Ilane Fibleuil pourrait rebondir en Pro B. Selon nos informations, le Poitiers Basket 86 tente de le faire venir la saison prochaine, alors qu’il s’est inscrit sur le tableau des transferts de la NCAA.

Ailier athlétique, Ilane Fibleuil s’était fait connaître au niveau international lors de la Coupe du monde U17 2022. Il avait alors terminé dans le cinq idéal de la compétition aux côtés de futures stars. A Poitiers, il pourrait rejoindre une équipe qui va miser sur la stabilité après une belle saison de promu.

Let’s look at Ilane Fibleuil’s productive 12 minutes against Cal.

0-1 FG

6 Rebs (tied for team lead)

2 blks (tied for team lead) #gobruins #FreeFibleuil pic.twitter.com/ggMnnmWNQr

— KJ (@PointForwardPro) January 7, 2024