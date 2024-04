Ilane Fibleuil va quitter UCLA

Ilane Fibleuil et UCLA, c’est bientôt fini. Arrivé chez les Bruins à l’été 2023 à la suite de son cursus au Pôle France, le Francilien n’a eu qu’un rôle limité pour sa saison freshman en NCAA. Le membre du cinq idéal de la Coupe du monde U17 2022 a beau être entré en jeu à 25 reprises, il a du se contenter de 6 minutes de moyenne, pour 1 point et 1,5 rebond. Il avait pourtant bien démarré la saison.



Proposant un basket archaïque et un coaching militaire, Mick Cronin n’a ni fait confiance à Ilane Fibleuil, ni à l’Espagnol Aday Mara (9 minutes) ni au Slovène Jan Vide (7 minutes). Ilane Fibleuil, qui avait pourtant fait une croix sur l’EuroBasket U18 l’été dernier afin de se préparer sur le campus de Los Angeles, est le premier Bruin à s’être inscrit sur le portail des transferts de la NCAA.

UCLA freshman Ilane Fibleuil has entered the transfer portal @On3sports has learned

The 6-6 forward from France played in 23 games this season.https://t.co/CN2k65W8hi pic.twitter.com/4UbxzkVmeY

