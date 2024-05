Mister V, youtubeur impliqué dans le projet du Paris Basketball

Yvick Letexier, plus connu sous le pseudonyme Mister V, est devenu partenaire du Paris Basketball, via sa marque la Pizza Delamama. Cependant, il joue un rôle bien plus complet que celui de partenaire. C’est avant tout un passionné de la balle orange.

Comment un youtubeur, aux 6,3 millions d’abonnés, puis fondateur d’une marque de Pizza, est devenu partenaire d’un club qui vise les sommets européens ? Il s’en explique dans un entretien avec Le Parisen :

« À l’origine, c’est Yard (une agence spécialisée dans la communication et l’événementiel de la culture urbaine) qui m’a contacté. Tom (Brunet, le cofondateur de l’agence) m’a expliqué qu’ils cherchaient quelqu’un qui s’intègre naturellement au projet sportif, qui soit vraiment fan de basket et qui connaisse l’ADN du club. Gazo, Jok’air (des rappeurs) étaient aussi dans la discussion, mais Yard a trouvé que j’avais le bon profil avec une marque qui pouvait s’incorporer à l’esprit de l’équipe. J’ai évidemment accepté.«

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté du club parisien de se rapprocher d’un public jeune. Toutefois, ce partenariat n’implique pas d’argent : « On ne paie rien, ils ne paient rien« . Il signifie que « c’est un accord à l’amiable« . Yvick apporte « de la visibilité » au club. En tant que passionné de basket et du club, Mister V joue avant tout un rôle de supporter, comme il l’explique : « Je vais être leur premier supporter (par rapport aux playoffs). Je suis le douzième homme, le mec au bout du banc qu’on n’attend pas mais qui est toujours là« .

Le néo-partenaire souhaite poursuivre l’aventure avec le club de la capitale au-delà de cette saison : « On a envie de continuer à faire partie de cette aventure« .