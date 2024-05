Le Real Madrid premier qualifié pour les demi-finales de playoffs 2024

Comme en quarts de finale des playoffs d’EuroLeague, le Real Madrid s’est rendu la vie facile en quarts de finale des playoffs de Liga Endesa. Vainqueur de l’EuroLeague en 2023 mais défait en finale des playoffs espagnols, le club de la capitale aspire à faire le doublé cette année.

Auteur d’une large victoire à domicile à l’aller (105-70), la bande à Fabien Causeur (n’a pas joué au retour), Vincent Poirier (4 points à 2/4 aux tirs et 5 rebonds en 12 minutes) et Guerschon Yabusele (4 points et 1 rebond en 18 minutes) ont eu plus de mal (71-73) sur le match retour ce vendredi 17 mai. Mieux partis, les visiteurs étaient à +10 à la pause (33-43). Ils ont résisté pour conserver 2 points d’avance au final après un 3-points final raté par A.J. Slaughter. C’est donc la fin de saison d’Andrew Albicy (8 points à 2/7 et 2 passes décisives en 26 minutes) et Pierre Pelos (0 point à 0/3 et 1 rebond en 12 minutes).

Dans les trois autres quarts de finale, Valence est mal embarqué face à Murcie. L’équipe de Damien Inglis (8 points à 4/11 et 3 rebonds en 20 minutes) a perdu 96 à 86 à l’aller. Ils doivent gagner à l’extérieur ce mercredi pour égaliser. Barcelone et Malaga ont préservé l’avantage du terrain face à Tenerife (96-86) et Manresa (87-79).