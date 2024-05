Sasa Obradovic devrait rester l’entraîneur de l’AS Monaco !

Alors que les noms de Dimitris Itoudis, Sergio Scariolo et surtout Xavi Pascual avaient commencé à émerger ces derniers jours suite à l’élimination de l’AS Monaco aux portes du Final Four de l’EuroLeague, le club de la Principauté aurait, en réalité, sécurisé depuis longtemps le nom de son entraîneur pour la saison 2024/25.

Confirmé avant la série de playoffs contre le Fenerbahçe

Celui-ci s’appellerait… Sasa Obradovic (55 ans), soit l’actuel coach de la Roca Team qui ne devrait pas être remis en cause malgré l’échec en quart de finale face au Fenerbahçe. Une information dévoilée par BasketNews, que nous sommes en mesure de confirmer. Les dirigeants lui ont communiqué leur décision avant la série contre le Fenerbahçe, afin de tenter de lui amener de la sérénité. Pour cause, le technicien serbe avait semblé traverser son printemps 2023 dans une forme d’angoisse, ne cessant de se lancer dans des plaidoyers inattendus pour défendre son bilan, comme lorsqu’il s’était offusqué en plein Final Four d’avoir été boudé au profit de Laurent Vila pour le trophée de coach de l’année en Betclic ÉLITE. « Je ne sais pas pourquoi Sasa était si inquiet, il est sous contrat jusqu’en 2025 », nous avait ainsi dit Oleksiy Yefimov en juin 2023.

Proche du manager ukrainien depuis 2008, et leur passage commun à Kiev, l’ancien joueur du Limoges CSP (en 1993) a coaché Monaco en 2019/20, avant d’y revenir en décembre 2021. Il a contribué à faire de la Roca Team l’une des plus fortes équipes européennes, se qualifiant à trois reprises pour les playoffs de l’EuroLeague. La saison 2022/23 avait même été exceptionnelle, avec une historique troisième place en EuroLeague et un doublé Betclic ÉLITE – Coupe de France. Mais dans un club avec de si grandes ambitions, la cuvée 2023/24, particulièrement inégale (meilleur bilan de l’histoire du club en EuroLeague mais aucun trophée pour le moment), aurait pu menacer son avenir. Il n’en sera finalement rien.