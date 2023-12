Idée cadeau : « L’Histoire du Basketball aux JO », un livre à ne pas manquer

Noël - "L'Histoire du Basketball aux JO", c'est un ouvrage très complet qui vous permet de vous plonger dans l'histoire du basketball aux Jeux olympiques, depuis 1936.

A BeBasket, nous vous aidons à trouver vos cadeaux pour Noël 2023. Ce mardi 12 décembre, nous vous présentons un deuxième livre de qualité, après « Je veux juste être moi », l’ouvrage de Yann Ohnona sur Victor Wembanyama. Celui s’appelle sobrement « L’Histoire du Basketball aux JO ». L’un de ses auteurs, Julien Hector, du site Internet Basket Retro, nous explique la genèse de ce projet de ce qu’on peut y trouver à l’intérieur.

Le premier tournoi international de basket de l’histoire

« Je pense que c’est Patrick Parizot qui a suggéré ce sujet, mais ça paraissait une évidence en fait pour nous, ça s’est fait naturellement parce que le tournoi olympique de basket est l’événement phare du basket international. Au point qu’on s’est rendu compte, notamment en travaillant dessus, que quand le basket est devenu une discipline olympique en 1936, ce tournoi fut le premier tournoi international rassemblant toutes les nations de tous les continents. Pour la première fois dans l’histoire, on a des équipes africaines, asiatiques, européennes, américaines qui se rencontrent lors d’un tournoi. Je pense que c’est ça qui a participé du prestige du tournoi olympique au fur et à mesure des années, puisque c’est vraiment l’événement phare et le tournoi le plus prestigieux pour le basket international. Ainsi, ça nous paraissait finalement naturel d’écrire sur cette histoire du basket aux JO qui finalement s’intègre dans une histoire globale du basket, du basket mondial. »

D’Oscar Schmidt aux pionniers africains : une vingtaine de riches interviews à retrouver

« On a effectivement une vingtaine d’interviews, quasiment une interview voire deux par édition à partir de l’édition de 1948. Il y a juste en 1952 où on n’a pas d’interview. Et en fait le but était de donner la parole à ceux qui ont fait les Jeux olympiques. Donc à chaque olympiade, l’interview concerne un joueur ou une joueuse qui a participé à l’édition en question. On a voulu toucher aussi bien le basket masculin que féminin bien évidemment mais aussi sur l’ensemble de la planète, ne pas interviewer que des Européens, des Français ou des Américains. On a vraiment essayé de chercher à impliquer tous les continents même si on n’est pas parvenu à avoir un joueur, une joueuse asiatique – c’était un peu trop compliqué – mais en tout cas on a réussi à voir bien évidemment des Français, on est très content d’avoir eu par exemple Vincent Collet qui nous a parlé de son tournoi de Tokyo, on a eu Edwige Lawson, Antoine Rigaudeau et Yannick Souvré pour 2000, des plus anciens aussi Maxime Dorigo et Jean Degros qui ont fait les jeux de 1960, ça a été aussi une belle rencontre avec eux.

Et aussi des représentants des continents américains hors États-Unis. Il y a Alex Nelcha du Venezuela qui a participé aux Jeux de Barcelone. On a Davis Peralta du Panama qui est, je crois, le meilleur marqueur de l’édition de 1968 à Mexico. On a eu la chance aussi d’avoir le contact et de pouvoir faire une interview avec Oscar Schmidt pour Séoul en 1988, l’année où il bat tous les records de points. On a aussi des joueurs africains, des joueuses africaines notamment avec Hamchétou Maïga-Ba, la Malienne qui a participé à l’édition 2008 à Pékin, Mwadi Mabika, la Zaïroise qui faisait partie en 1996 de la première sélection féminine africaine à participer aux Jeux olympiques.

Pour les hommes, on a eu la chance de pouvoir échanger avec Mokhtar Seyad qui était le capitaine de la sélection marocaine. Le Maroc qui a fait son entrée aux Jeux olympiques pour le basket en 1968 avec le Sénégal, les deux premières nations africaines de l’histoire, récemment indépendantes. On a essayé d’avoir des gens de tout horizon, on a même un arbitre, on a eu le contact grâce à Vincent Janssen qui participe également au projet – qui fait partie du noyau dur de Basket Retro – donc on a l’interview d’Eddy Viator qui a arbitré lors du tournoi de Rio en 2016. Notre volonté c’était vraiment de faire un ouvrage le plus complet possible, un bel objet aussi bien sur la forme que sur le fond, pour les passionnés bien évidemment, mais aussi pour un plus large public, comme une porte d’entrée pour des gens qui ne sont pas forcément spécialistes du basket et qui voudraient s’intéresser à ce sport. On avait cette volonté là de faire l’ouvrage le plus complet sur l’histoire du basketball aux JO. »