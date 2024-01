Kezza Giffa marque 29 points lors d’une nouvelle victoire d’High Point

Kezza Giffa enchaîne les cartons et les victoires. Après avoir inscrit 27 points en milieu de semaine face à Presbyterian Blue Hose, le meneur de jeu scoreur a inscrit 29 points et son équipe d’High Point s’est imposé 86-79 contre les Charleston Southern Buccaneers.

Agressif comme à son habitude, Kezza Giffa a réussi un 2+1 à moins de 4 minutes de la fin pour donner l’avantage aux Panthers, qui sont passés de 75 partout à 78-75. Elles n’ont plus lâché l’avantage, remportant leur cinquième victoire en cinq matches au sein de la Big South Conference.

Bien que maladroit dans le champ (7/19 aux tirs, dont 2/7 à 3-points), Kezza Giffa a inscrit 13 de ses 15 lancers francs rentés. En 38 minutes, il a également ajouté 4 rebonds, 5 passes décisives et 4 balles perdues. Son équipe va tenter d’enchaîner ce mercredi face à South Carolina au G.B. Hodge Center.

Kick-back to 1️⃣ for THREE 💦#GoHPU pic.twitter.com/qowIwrq0GL

— HPU Men's Basketball (@HPUMBB) January 21, 2024