Jeremy Morgan (JL Bourg) a rechuté de sa blessure à la cheville

Jeremy Morgan (1,96 m, 28 ans) pourrait ne refaire son apparition avec la JL Bourg qu’en playoffs. En effet, blessé à la cheville au cours de la finale de l’EuroCup, l’ailier burgien avait observé quelques semaines de repos après cette série européenne. Revenu pour le choc de cette fin de saison régulière face à Paris fin avril, Jeremy Morgan a joué une vingtaine de minutes mais s’est de nouveau blessé à la cheville. « Des examens doivent déterminer la suite de sa saison », expliquait l’entraîneur Frédéric Fauthoux au Progrès avant la victoire contre le SLUC Nancy ce samedi.

« Depuis un moment, nous ne sommes pas épargnés par les blessures, constatait le technicien bressan. Nous ne retrouvons pas le groupe au complet et c’est embêtant ». Heureusement, le club de l’Ain a pu enregistrer les retours d’Axel Julien et Kevin Kokila lors de la réception victorieuse des Couguars. Il ne restera désormais plus qu’à surveiller l’évolution de la blessure de Jeremy Morgan, 6e meilleur marqueur des Burgiens cette saison en Betclic ÉLITE.