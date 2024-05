« Je ne sais pas si c’est trop tard » – Et si Dijon allait finalement en playoffs ?

Et si la JDA Dijon ravissait tout le monde sur la ligne d’arrivée concernant les dernières places qualificatives en playoffs ? Ce scénario a pris encore un peu plus d’épaisseur après la victoire de la JDA à Nanterre (67-87) lors de l’avant-dernière journée de Betclic ÉLITE, ce samedi 4 mai.

L’équipe de Laurent Legname a ainsi su profiter d’une équipe francilienne dépourvue de ses deux meneurs principaux, Justin Bibbins et Benjamin Sene, pour décrocher une 15e victoire cette saison. Grâce à un gros run de son duo David Holston (19 points) – Giovan Oniangue (17 points) dans le 2e quart-temps, les Dijonnais ont pu reprendre le contrôle de la partie pour s’envoler au score par la suite.

« C’était notre 5e match en 14 jours, on n’en menait pas large après la défaite contre Saint-Quentin mais on est encore là, soulignait Laurent Legname auprès du Bien Public. Il leur manquait deux arrières (Bibbins, Sene), et on sait que c’est difficile, car on l’a connu aussi. Et ces aléas connus en février-mars ont créé cet état d’esprit qui nous permet d’y croire encore. On ne sait pas si c’est trop tard, mais on montre de belles choses depuis plusieurs semaines. »