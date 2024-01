Kezza Giffa prend feu, une fois de plus

Kezza Giffa a inscrit 24 points ou plus pour la troisième fois en quatre matches en cette année 2024 en NCAA. Le meneur scoreur français n’en finit plus d’impressionner à High Point, qui occupe la première place de la conférence Big South avec 4 victoires en 4 matches.

He averaged 27.0 points and shot 71.4% from the field & 66.7% from distance in a pair of High Point wins! @HPUMBB 's Kezza Giffa is the #BigSouthMBB Player of the Week! pic.twitter.com/c0vL5H8Fby

Toujours en sortie de banc, le fils de Sacha Giffa a inscrit 27 points à 8/12 aux tirs (dont 3/4 à 3-points) et 8/10 aux lancers francs en plus de ses 3 rebonds en 32 minutes lors de la courte victoire (83-86) chez le dernier de la Big South, Presbyterian Blue Hose. Devant les 316 spectateurs du Ross E. Templeton P.E. Center de Clinton en Caroline-du-Sud, les Panthers ont pris l’avantage à 9 minutes de la fin sur 5 points de suite de l’ancien Espoir des Metropolitans 92. Les locaux ont recollé en toute fin de rencontre puisque High Point était à +10 à 1 minute et 4 secondes de la fin suite à deux lancers francs de Kezza Giffa.

Les Panthers vont tenter d’enchaîner ce samedi 20 janvier face aux Charleston Southern Buccaneers.

🇫🇷 Kezza Giffa continues his consistent scoring. 27 points on 12 shots (got to the line 10 times and made 3-4 threes), 3 rebounds and 1 assist. Always looking to get out in transition to finish., while shooting the ball really well off the catch pic.twitter.com/cyWMGZ164o

— Eurohoops Scouting (@EHoopsScouting) January 18, 2024