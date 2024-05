Chartres, vainqueur de Toulouse au match aller, est à une victoire de l’accession en LFB

Le C’Chartres Basket Féminin n’est plus qu’à une victoire de connaître la Ligue Féminine de Basket (LFB) pour la première fois de son histoire. Victorieuses de Toulouse Métropole Basket lors du match aller de la finale des playoffs de LF2 (74-66), les Chartraines ont pris une belle option sur l’accession en ayant désormais deux balles de match à leur disposition

LA PREMIÈRE MANCHE POUR CHARTRES ! ✨ Challengé par le @TMB_Basket pendant 40 minutes, les Bluelights auront tenu bon et continuent leur série d'invincibilité au Colisée. 📍Rendez-vous dimanche 12 mai à Toulouse pour le match retour.#LF2 pic.twitter.com/N6F281H9x5 — LFB (@basketlfb) May 4, 2024

Dans un Colisée quasiment plein et à l’affluence record pour un match du CCBF (3 800 personnes), les joueuses du coach Benoit Marty ont su concrétiser leur domination dans ce match aller. L’écart est monté jusqu’à +12 (51-39, 25′) en milieu de 3e quart-temps et Chartres a su résister à un dernier retour du TMB dans les dernières minutes. La capitaine Elise Marie a terminé meilleure marqueuse pour Chartres (14 points et 8 passes décisives) tandis que l’arrière Isabelle Strunc a porté la marque toulousaine avec 16 unités, mais aussi 6 rebonds et 3 passes décisives.

Le match retour entre Chartres et Toulouse aura lieu le dimanche 12 mai (15h30) dans la ville rose. Le TMB aura l’obligation pour pouvoir forcer une belle dans la cité fortifiée.