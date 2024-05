« Ça fait rire tout le monde mais pas moi » – Julien Mahé après la défaite de Saint-Quentin à l’Élan Chalon

Julien Mahé et Saint-Quentin pouvaient officialiser leur participation en playoffs à l’occasion de leur déplacement à Chalon-sur-Saône. Mais les Picards sont plutôt repartis de Bourgogne avec une extrême frustration. En plus de n’avoir pas pu assurer leur place parmi les huit premiers de Betclic ÉLITE, le SQBB a vécu une soirée presque cauchemar au Colisée.

Si Nolan Traoré a maintenu l’espoir en arrachant la première prolongation (83-83), Saint-Quentin a finalement dû s’incliner face une équipe de Chalon-sur-Saône (97-90, a.p) emmené par un très bon Ryan Mikesell (32 points). Mais le SQBB a fini la partie très diminuée, à la fois par les blessures (Schwartz blessé, crampes de Traoré) et les exclusions pour cinq fautes (Johnson, Rayman, Olejniczak, Dossou-Yovo et Pfister).

« On n’a pas été assez bons pour gagner ce match, déclarait Julien Mahé à L’Aisne Nouvelle. […] On est tous déçus de notre prestation, de comment s’est passé le match. On s’est retrouvé dans un scénario hallucinant, il a fallu lutter contre beaucoup de choses ce soir (samedi). Quand on est aussi faibles défensivement et qu’on est autant sanctionnés, on ne va pas se mentir, c’est quand même très difficile de lutter parce que ce qui s’est passé ce soir, c’est la première fois que je vois ça. Tant mieux, ça fait rire tout le monde, mais moi ça ne me fait pas rire. »