[Vidéo] À 17 ans, Nolan Traoré plante 25 points à Chalon

Six jours après avoir cumulé 18 points et 8 passes décisives à l’Astroballe, Nolan Traore a fait encore plus fort au Colisée. À 17 ans, le meneur de Saint-Quentin a terminé avec 25 points à 9/21 et 5 passes décisives en 31 minutes. Dont le tir décisif pour arracher la prolongation. Insuffisant, toutefois, pour permettre au SQBB, battu 90-97, de composter son billet pour les playoffs…

