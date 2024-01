L’ASVEL privée de Timothé Luwawu-Cabarrot chez le Bayern Munich

L’ASVEL va tenter de prendre sa revanche sur le Bayern Munich ce jeudi 25 janvier deux mois après sa défaite contre la formation bavaroise pour l’ouverture de la LDLC Arena.

Mais en plus de Nando De Colo, qui a repris la course et espère revenir pour la Leaders Cup mi-février, c’est Timothé Luwawu-Cabarrot qui ne jouera pas pour la 23e journée de l’EuroLeague. Le Progrès indique simplement que son équipe « sera privée » de son ailier, sans expliquer pourquoi.

L’international français tourne à 14,1 points à 46,7% de réussite aux tirs (dont 35,2% à 3-points), 3,3 rebonds, 2,7 passes décisives et 2,6 balles perdues en 30 minutes après 20 matches d’EuroLeague (pour 4 victoires) cette saison.