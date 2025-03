Le Pôle France qualifié en finale de l’ANGT Belgrade, la Team Next Gen de Towo-Nansi va jouer le podium

Quelques heures après leur rencontre explosive qui s’est terminée en double-prolongations (92-85), le Pôle France et la Team Next Gen étaient déjà de retour sur les parquets de Belgrade ce samedi 8 mars au soir. Ils n’ont eu que respectivement 4 et 6 heures de récupération après cette grosse débauche d’énergie pour remettre le pied à l’étrier.

Le Pôle France en route pour la victoire finale ?

Côté Pôle France, les jeunes tricolores ont validé leur qualification en finale en l’emportant facilement contre les U18 du Partizan Belgrade (87-68). Après avoir fait jouer entre 34 et 44 minutes ses quatre leaders le matin, le coach François Peronnet s’est payé le luxe de faire tourner son effectif contre les Serbes. Ce qui n’a pas empêché l’intenable Hugo Yimga-Moukouri (2,02 m, 16 ans) de finir meilleur marqueur du match en marquant 22 points à 9/11 aux tirs en seulement 23 minutes. Les onze autres joueurs de l’INSEP sont rentrés sur le terrain et ont tous marqué. Avec un ballon qui circule, puisque 24 passes décisives ont été distribuées. Noa Kouakou-Heugue (2,04 m, 17 ans), nommé MVP de la journée, a marqué 11 points, soit la moitié de sa performance du matin.

Après cette victoire qui était déjà décidée à la mi-temps (46-27), les jeunes du centre de formation français arrivent en finale en ayant remporté leurs trois matchs. Cette étape à Belgrade se terminera par leur rencontre contre les U18 de l’Olimpia Milan. Eux aussi dominants et invaincus, les Italiens pourront compter sur un cinq majeur homogène, avec quatre leaders entre 12 et 17 points de moyenne. À noter la présence dans cette équipe du Français Baptiste Chauveau, qui n’a que peu joué jusque là. La finale aura lieu à 16h30 et sera diffusée sur la chaîne Youtube de l’EuroLeague.

The MVP of Day 2 honor goes to Noa Kouakou-Heugue from U18 Pole France INSEP Paris 👏 #NextGenEuroLeague I #adidasbasketball pic.twitter.com/fHKsduC9UX — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 8, 2025

La Team Next Gen voudra compléter le podium

Pour la Team Next Gen et ses trois français, la qualification en petite finale a été plus compliquée. Ils s’en sont sortis de justesse contre Trento (57-58), sauvés par un coup de sifflet à 10 secondes du terme alors qu’ils étaient menés. Ils ont ensuite réussi à stopper les deux dernières tentatives de leurs adversaires italiens pour finalement l’emporter. Les Tricolores de l’équipe ont été moins impactants, en jouant entre 18 et 21 minutes. Même si Sacha Defoundoux (2,02 m, 16 ans) a marqué 6 points à 2/3 à 3-points, tandis que Akram Naji (1,93 m, 17 ans) a marqué 5 points et pris 6 rebonds. Enfin, Aaron Towo-Nansi (1,75 m, 16 ans) n’a scoré que 4 petits points à un vilan 2/8 aux tirs. Étincelant avec 36 points dans un match contre le Pôle France où il avait sûrement des choses à prouver, le petit génie choletais a sûrement connu un contre-coup.

Le capitaine de l’équipe, un rôle « qu’il gère super bien » grâce à son « incroyable talent et son caractère » selon son coach turc, a sûrement gardé des forces pour ce match pour la troisième place, qui aura lieu à 14h00 contre les U18 de la Joventut Badalone. Toujours sur la chaîne Youtube de l’EuroLeague.