Le Pôle France vient à bout de la Next Gen Team d’Aaron Towo-Nansi (36 points)

Le Pôle France a remporté son deuxième match au plateau de Belgrade du Next Generation Tournament (ANGT) face à la Next Gen Team Belgrade d’Aaron Towo-Nansi (36 points à 10/23 aux tirs dont 5/11 à 3-points, 11/11 aux lancers francs, 5 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions, 2 balles perdues et 9 fautes provoquées pour 39 d’évaluation en 41 minutes).

Les joueurs de François Peronnet ont eu besoin de deux prolongations pour l’emporter 92 à 85. « On a fait des erreurs mais on aime beaucoup notre état d’esprit », a reconnu le coach qui vit là son premier ANGT. L’ex-coach d’Orléans, Limoges et Nancy a tiré son chapeau bas à Aaron Towo-Nansi, exceptionnel en première mi-temps (19 points à 7/10 aux tirs, 22 d’évaluation en 16 minutes) et plus globalement sur toute la partie. « C’est un super joueur, il progresse, il a beaucoup d’impact dans son équipe, pas seulement en ayant la balle, il a du leadership. »

🇫🇷 5’9 Aaron Towo-Nansi (2009) keeps doing ridiculous things at his height, putting together an amazing performance to nearly upset Insep in the Adidas Next Generations Tournament 36 points

5 boards

4 assists

4 steals

10-23 FG

5-11 3P

11-11 FT Big time player, only 15 years old pic.twitter.com/oAm4VFIzPB — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) March 8, 2025

Un deuxième match ce samedi après-midi pour les deux équipes

Face à l’équipe du meneur de Cholet mais aussi celle d’Akram Naji (4 points à 1/5, 2 rebonds, 2 passes décisives et 5 fautes pour 0 d’évaluation en 18 minutes) et de Sacha Defoundoux (2 points à 1/2 et 1 rebond en 6 minutes), le Pôle France a eu beaucoup de mal dans ce qui était déjà l’équivalent d’une demi-finale de ce plateau de Belgrade. Dans le dur offensivement sur le troisième quart-temps (9 points marqués), Noa Kouakou-Heugue (22 points à 9/16 et 11 rebonds pour 25 d’évaluation en 45 minutes), Hugo Yimga-Moukouri (20 points à 6/18, 6 rebonds et 5 fautes pour 9 d’évaluation en 39 minutes), Nathan Soliman (12 points à 4/9, dont 2/4 à 3-points, 8 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 5 fautes provoquées pour 19 d’évaluation en 44 minutes) & co se sont ensuite remis dans le droit chemin pour remonter. Finalement, les deux équipes n’ont pas pu se départager après 40 puis 45 minutes de jeu. Une succession de coups de sifflet ont permis au Pôle France de s’échapper dans la deuxième prolongation et Junior Elouma a mis fin aux débats avec un ultime panier à 3-points.

Après cette énorme débauche d’énergie, les deux équipes ont leur troisième et dernier match de poule ce samedi après-midi : la Next Gen Team va défier Trente à 17 heures avant le match entre le Pôle France et le Partizan Belgrade à 19 heures. L’objectif pour eux est de l’emporter afin d’aller jouer la finale ce dimanche pour le Pôle France et la petite-finale pour la Next Gen Team Belgrade.