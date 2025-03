Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman débutent fort à l’ANGT de Belgrade

La Next Gen Team, emmenée notamment par trois Tricolores, et le Pôle France, n’ont pas manqué leurs débuts à l’ANGT de Belgrade ce vendredi 7 mars. Les deux formations l’ont largement emporté pour leur match d’ouverture, avec quelques performances à souligner.

En début d’après-midi, la Next Gen Team, emmenée par Akram Naji (Élan Chalon), Aaron Towo-Nansi (Cholet) et Sacha Defoundoux (Blois), a facilement pris la mesure des U18 du Partizan Belgrade (75-42). L’arrière chalonnais a parfaitement lancé son équipe pour terminer au final avec 14 points à 5/12 aux tirs, 4 rebonds mais 6 ballons perdus en 16 minutes de jeu. Quelques jours après avoir soufflé ses 16 bougies, Aaron Towo-Nansi était lui dans le cinq majeur, avec une première performance aboutie dans ce tournoi, échouant tout près du double-double (11 points à 3/9, et 9 passes décisives pour 1 ballon perdu en 20 minutes de jeu). Enfin, l’Espoir de l’ADA Blois Sacha Defoundoux a joué 18 minutes, pour 3 points à 1/4 aux tirs et 2 rebonds.

Dans la foulée, le Pôle France a suivi pour infliger une défaite dans des proportions quasi similaires aux jeunes de Trento (72-43). L’équipe de François Perronnet a déroulé avec un collectif au rendez-vous, comme en atteste les 26 passes décisives au total. Comme dans la Next Gen Team, un joueur de la génération 2009 a capté l’attention, Nathan Soliman. L’ailier a terminé avec 18 points à 8/11 aux tirs et 8 rebonds. Il a été bien secondé par ses partenaires du centre fédéral, avec 11 points et 5 rebonds de Cameron Houindo, la performance très complète de Noa Kouakou-Heugue (14 points, 9 rebonds et 7 passes décisives) ou encore les 13 unités de Meissa Faye.

La Next Gen Team et le Pôle France poursuivront l’ANGT de Belgrade ce samedi 8 mars… en s’affrontant pour ouvrir la 2e journée (11h).

