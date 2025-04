Roanne : Antoine Diot out plusieurs semaines, Mathis Courbon également à l’arrêt

Blessé en marchant sur le pied de Victor Mopsus à Chartres le 8 avril dernier, Antoine Diot (1,93 m, 36 ans) a déjà manqué le naufrage roannais contre Aix-Maurienne (82-100). Et ne reviendra pas de sitôt…

Victime d’une entorse de la cheville gauche, l’ancien international (qui tourne à 6,1 points, 2,7 rebonds et 4,3 passes décisives) est sur le flanc pour plusieurs semaines. Une absence qui n’arrange pas les affaires de la Chorale, alors que Michael Oguine est parti en Pologne et que Mathis Courbon est également arrêté (pour un mois selon Le Pays) en raison de douleurs au genou.

« On fait tout pour qu’Antoine revienne le plus tôt possible », explique Thomas Andrieux, entraîneur de la Chorale, dans le Pays. « On doit bricoler avec l’absence d’Antoine et de Mathis, et depuis le départ de Michael Oguine. On était en surnombre sur le poste d’arrière et là, depuis dix jours, on a pléthore d’ailiers, mais par contre, on manque cruellement de postes arrières. On est obligé de décaler les joueurs qui ne sont pas forcément sur leur poste de jeu. »