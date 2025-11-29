SCABB : Durham, un « joueur capable de débloquer des situations tout seul et de s’intégrer dans un collectif »

L’arrivée d’Anthony Durham (1,91 m, 31 ans) marque une nouvelle étape dans la volonté du SCABB de retrouver une dynamique plus cohérente. Le club, malgré des moyens importants et une masse salariale classée 5e d’ELITE 2, n’a pas réussi à trouver la bonne formule jusqu’ici. Désormais, Julien Cortey veut enclencher une nouvelle phase.

Le SCABB mise sur un profil plus créateur

Après une coupure de cinq jours, le groupe a retrouvé l’Arena avec un nouveau visage : Anthony Durham, qui avait brillé lors de sa pige médicale à Roanne. Le club l’intègre à la place d’Al-Amir Dawes (1,88 m, 24 ans).

Julien Cortey a expliqué ce choix dans Le Progrès, évoquant une décision difficile : « Humainement et professionnellement, je n’avais rien à reprocher à Al-Amir. Il a été irréprochable jusqu’au bout ». Mais le coach reconnaît que le club attendait davantage de son meneur américain (9,7 points et 1,3 passe). Le technicien détaille ainsi le besoin d’un profil différent : « Il me fallait un joueur avec des caractéristiques sportives différentes, plus créateur autour de lui et des autres ».

Durham, auteur d’une pige remarquée à la Chorale de Roanne (13,5 points à 55,1% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds, 2,4 passes décisives en dix matchs), s’est immédiatement imposé comme le candidat idéal.

PROFIL JOUEUR Anthony DURHAM Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 31 ans (06/08/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 13,5 #20 REB 2,8 #118 PD 2,4 #62

Un joueur déjà performant en ELITE 2

« Anthony Durham cochait toutes les cases », résume le coach dans le quotidien régional. Le joueur sort de prestations solides, notamment à Caen (24 points, 23 d’évaluation), mais aussi contre Orléans, Quimper ou Challans.

Passé par plusieurs championnats européens (Chypre, République tchèque, Pologne, Roumanie, Suède, Hongrie), l’arrière-meneur de 31 ans connaît désormais parfaitement l’ELITE 2. Un atout considérable pour une équipe jeune, toujours à la recherche de stabilité.

Cortey insiste : Durham est un « joueur créateur, scoreur, capable de débloquer des situations tout seul et de s’intégrer dans un collectif ». Son association avec Sébastien Cape, Lucas Beaufort ou Arthur Bruyas devrait offrir davantage de possibilités sur les lignes arrière.

Première séance avec le groupe pour Ant' Durham ! 👋 pic.twitter.com/oKqDq8sBzW — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) November 27, 2025

Une reprise pour repartir sur de nouvelles bases

Après plusieurs semaines intenses et un calendrier pesant, le groupe a profité d’une pause nécessaire. Le coach le confirme : ces jours de repos ont été « salvateurs et bénéfiques parce qu’il y avait beaucoup de fatigue ». Avec une semaine complète pour travailler, Julien Cortey veut enfin installer ses principes : « On va travailler et je vais pouvoir mettre en place ce que je veux ».

Le SCABB rejouera à l’Arena le 5 décembre, avec l’ambition affichée de lancer une série avant la trêve.