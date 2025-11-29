Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

SCABB : Durham, un « joueur capable de débloquer des situations tout seul et de s’intégrer dans un collectif »

ELITE 2 - Le SCABB, en difficulté en ce début de saison (4 victoires et 7 défaites), a décidé d’apporter un nouveau changement majeur à son effectif. Après avoir déjà remplacé son coach, le club a choisi d’échanger Al-Amir Dawes contre Anthony Durham pour équilibrer son groupe.
|
00h00
Résumé
Écouter
SCABB : Durham, un « joueur capable de débloquer des situations tout seul et de s’intégrer dans un collectif »

Anthony Durham a pris ses marques chez les SCABB

Crédit photo : SCABB

L’arrivée d’Anthony Durham (1,91 m, 31 ans) marque une nouvelle étape dans la volonté du SCABB de retrouver une dynamique plus cohérente. Le club, malgré des moyens importants et une masse salariale classée 5e d’ELITE 2, n’a pas réussi à trouver la bonne formule jusqu’ici. Désormais, Julien Cortey veut enclencher une nouvelle phase.

LIRE AUSSI

Le SCABB mise sur un profil plus créateur

Après une coupure de cinq jours, le groupe a retrouvé l’Arena avec un nouveau visage : Anthony Durham, qui avait brillé lors de sa pige médicale à Roanne. Le club l’intègre à la place d’Al-Amir Dawes (1,88 m, 24 ans).

Julien Cortey a expliqué ce choix dans Le Progrès, évoquant une décision difficile : « Humainement et professionnellement, je n’avais rien à reprocher à Al-Amir. Il a été irréprochable jusqu’au bout ». Mais le coach reconnaît que le club attendait davantage de son meneur américain (9,7 points et 1,3 passe). Le technicien détaille ainsi le besoin d’un profil différent : « Il me fallait un joueur avec des caractéristiques sportives différentes, plus créateur autour de lui et des autres ».

Durham, auteur d’une pige remarquée à la Chorale de Roanne (13,5 points à 55,1% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds, 2,4 passes décisives en dix matchs), s’est immédiatement imposé comme le candidat idéal.

PROFIL JOUEUR
Anthony DURHAM
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 31 ans (06/08/1994)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
13,5
#20
REB
2,8
#118
PD
2,4
#62

Un joueur déjà performant en ELITE 2

« Anthony Durham cochait toutes les cases », résume le coach dans le quotidien régional. Le joueur sort de prestations solides, notamment à Caen (24 points, 23 d’évaluation), mais aussi contre Orléans, Quimper ou Challans.

Passé par plusieurs championnats européens (Chypre, République tchèque, Pologne, Roumanie, Suède, Hongrie), l’arrière-meneur de 31 ans connaît désormais parfaitement l’ELITE 2. Un atout considérable pour une équipe jeune, toujours à la recherche de stabilité.

Cortey insiste : Durham est un « joueur créateur, scoreur, capable de débloquer des situations tout seul et de s’intégrer dans un collectif ». Son association avec Sébastien Cape, Lucas Beaufort ou Arthur Bruyas devrait offrir davantage de possibilités sur les lignes arrière.

Une reprise pour repartir sur de nouvelles bases

Après plusieurs semaines intenses et un calendrier pesant, le groupe a profité d’une pause nécessaire. Le coach le confirme : ces jours de repos ont été « salvateurs et bénéfiques parce qu’il y avait beaucoup de fatigue ». Avec une semaine complète pour travailler, Julien Cortey veut enfin installer ses principes : « On va travailler et je vais pouvoir mettre en place ce que je veux ».

Le SCABB rejouera à l’Arena le 5 décembre, avec l’ambition affichée de lancer une série avant la trêve.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
SCABB
SCABB
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Anthony Durham a pris ses marques chez les SCABB
ELITE 2
00h00SCABB : Durham, un « joueur capable de débloquer des situations tout seul et de s’intégrer dans un collectif »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux après la victoire face à la Belgique : « En deuxième mi-temps on a joué avec plus d’intelligence et plus de confiance »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Le Cameroun bat la Libye et décroche sa première victoire grâce à Jeremiah Hill
Qualif' Coupe du Monde
00h00Kentan Facey et la Jamaïque créent l’exploit contre Porto Rico pour leurs grands débuts
G-League
00h0040 points : Killian Hayes inscrit son record en carrière malgré la défaite face aux Windy City Bulls de Noa Essengue
Zoltan Perl a marqué 25 points pour la Hongrie contre la Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00La Hongrie surprend la Finlande, la France attendue à Espoo
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NM1
00h00Décision forte : Vitré perd sa victoire sur tapis vert face à Rennes
Jean-Christophe Prat cherche un poste 4 pour le BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque veut frapper juste pour remplacer Agee durant la trêve internationale
Morgan Belnou suit T.J. Parker à Roanne
ELITE 2
00h00Morgan Belnou accompagne T.J. Parker à Roanne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
1 / 0