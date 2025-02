Stella Colas absente au moins cinq semaines : un coup dur pour Chartres

En pleine lutte pour assurer son maintien en La Boulangère Wonderligue, le C’Chartres Métropole Basket Féminin doit faire face à une nouvelle difficulté : la blessure de sa jeune arrière Stella Colas (1,75 m, 18 ans). Selon L’Écho Républicain, l’ancienne pensionnaire du Pôle France souffre d’une fracture de la main et sera absente pour au moins cinq semaines.

Une blessure survenue avant la défaite face aux Flammes Carolo

Avant même d’affronter les Flammes Carolo (défaite 83-72) vendredi 21 février, Stella Colas s’était blessée à la main. Après des examens médicaux, la sentence est tombée : une fracture confirmée, obligeant la jeune meneuse-arrière à un arrêt prolongé. « Elle a passé une radio et il s’agit bien d’une fracture », a confirmé Benoît Marty, entraîneur de l’équipe chartraine, dans des propos relayés par L’Écho Républicain. « Elle doit voir un spécialiste très prochainement pour connaître l’ampleur de sa blessure mais ce que l’on sait, c’est que c’est cinq semaines d’arrêt au minimum. »

Une absence qui complique encore la mission maintien

Déjà en difficulté cette saison, avant-dernier du championnat avec 3 victoires pour 14 défaites, le C’Chartres MBF perd une rotation importante dans son effectif. Stella Colas, capable d’apporter de l’énergie en sortie de banc et d’assurer la mène, aurait pu jouer un rôle clé (7,3 points, 3,3 rebonds et 2,2 passes décisives pour 7,9 d’évaluation en 19 minutes de moyenne) dans la quête du maintien. Son absence prolongée représente un véritable coup dur pour Benoît Marty et son équipe, qui devront trouver d’autres solutions pour combler ce manque face à Basket Landes pour le prochain match le 8 mars, puis à La Roche-sur-Yon le 14 et à Lattes le 21 mars. Reste à savoir si elle sera de retour pour les deux dernières journées, le 30 mars contre Villeneuve d’Ascq puis le 6 avril à Tarbes.