Dans un début de spirale négative, les Flammes Carolo ont directement coupé court à la petite série de défaites qui commençait à s’installer, notamment après la débâcle à Montpellier (57-86), concurrentes directes au classement. À domicile et face à Chartres, les joueuses de Romuald Yernaux se sont accrochées jusqu’au bout et ont fait preuve d’une belle agressivité pour l’emporter 83-72.

Une victoire portée par un trio offensif fort et qui s’est partagé la marque : Coline Franchelin avec 16 points à 7/11 au tir, 3 rebonds et 7 passes. Tiffany Clarke à 15 points dont 5/5 au shoot et 6 rebonds, une copie parfaite. Et Sara Chevaugeon avec ses 19 points réalisés avec un beau 5/10 à 3-points. La nouvelle recrue Leia Dongue a également fait du bien en sortie de banc avec ses 14 points marqués en première mi-temps dans la raquette.

« On a retrouvé certaines valeurs défensives, été plus agressives, communiqué un peu plus et pris plus de risques, ce qui nous avait manqué à Montpellier. » Amel Bouderra, meneuse de Charleville-Mézières à L’Union

Cette victoire permet à Charleville-Mézières de reprendre provisoirement la deuxième place du classement au BLMA, en déplacement chez le leader berruyer dimanche. Les Ardennaises ne sont qu’à deux points de Bourges. Avec sept rencontres à encore disputer, tout reste possible pour viser la tête du ranking. D’ailleurs, les deux équipes se retrouveront le 8 mars pour le choc de la saison et certainement pour le match qui pourrait décider des chances des Ardennaises de viser la première place à l’issue de la saison.

Cette dynamique, débuté à la maison est également très positif à une semaine de la demi-finale de Coupe de France contre Tarbes et qui reste un objectif prioritaire du club.

Côté Chartres, le promu n’a pas réussi à enchaîner après sa grosse victoire contre Angers et reste dans la zone rouge à la 11e place. En cas de victoire à Landerneau ce samedi, La Roche Vendée pourrait même revenir à égalité.